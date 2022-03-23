Астролог зробила детальний прогноз для Вінниці: що чекає на місто в 2022 році

Астропрогноз про війну-Вінниця / іnstagram.com/astrovikulova

Президент України Володимир Зеленський назвав Вінницю найбільш мирним містом в Україні, яке, за його словами, нікому нічого не зробило. Про це він заявив після того, як РФ завдала першого удару по місту - розбомбила ракетами місцевий аеродром.

Астролог Лілія Вікулова склала прогноз для Вінниці на 2022 рік.

За її словами, це місто - сонячна Діва з Місяцем у Стрільці.

"Сатурн тільки підходить до Венери до початку квітня. Це аспект тривоги, смутку, але не руйнує. На Молодик 1 квітня такий же вплив, як і по всій країні (не унікальний). Затемнення 30 квітня в аспекті до Юпітера - без особливих негативів. Хіба що трохи хвилювань 28-29 квітня від Марса", - написавши Вікулова.

При цьому, експерт підкреслила, що в цілому все виглядає досить м'яко і благополучно, щодо інших міст.

Також Вікулова зробила розклад по Вінниці на картах Таро.

"Багато пентаклей. Це пов'язано з грошима, продовольством, запасами. Особливо негативних карт і немає", - додала фахівчиня.

За її словами, трохи суперечок і внутрішньої боротьби буде в кінці травня.

Вінниця-прогноз про війну / instagram.com/astrovikulova

Нагадаємо, раніше астропсихолог Валерія Мамічова розповіла, коли закінчиться війна і назвала дату повернення додому біженців. Це трапиться, коли основна маса планет покине знак зодіаку Риби.

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