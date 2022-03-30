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Астролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світі

30 березня 2022, 00:51

Експерт підкреслила, що важливим є посівна кампанія, щоб уникнути голоду.

гороскоп для України
Гороскоп для України / Колаж Reuters , ua.depositphotos.com

Астролог Анна Карпєєва склала гороскоп для президента України Володимира Зеленського, який народився 25 січня 1978 року.

За її словами в ефірі телеканалу Україна 24, по-перше, дата його обрання та інавгурації - це період, коли зірки показували, що людина буде правити країною під час військових дій. Тоді, як стверджує Карпєєва, випадала дата - лютий 2022 рік, яка говорила про великі ризики для його життя.

"Так як лютий закінчився, а президент живий, це дає радість від успішного проходження переломного моменту, а далі - справа часу. Але це важкий період, який буде зберігатися для глави держави ще довго", - сказала астролог.

Також астролог склала гороскоп для України.

"Майбутнє у нашої країни таке, що в нас будуть вливати гроші і це нас рятує. З приводу фінансування з інших країн-боятися не варто-нам гроші будуть давати", - зазначив вона.

Щодо проблеми землі і їжі, астролог підкреслила, що важливим є посівна кампанія, щоб уникнути голоду.

"Затемнення в травні буде переломним з точки зору всього. Намагатимуться щось нове ввести. Можливо, будуть прийматися якісь нові закони", - додала Карпєєва.

читайте такожТривала війна буде за межами України: астролог розповіла, коли війська РФ вийдуть з країниКрім того, війна, за її словами, була неминучою, вона є в натальній карті України. Причому вона не закінчиться швидко.

"Це буде довго і дуже нудно розкручуватися. Світ спіткає глобальну економічну кризу. Крім того, наступного року США спіткає кризу. Перебудова буде до 2024 року - два роки", - резюмувала астролог.

Нагадаємо, раніше астропсихолог Валерія Мамічова розповіла, коли закінчиться війна і назвала дату повернення додому біженців. Це трапиться, коли основна маса планет покине знак зодіаку Риби і потік біженців припиниться.

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