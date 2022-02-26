Байден доручив виділити Україні 600 млн доларів військової допомоги

25 лютого президент США оприлюднив відповідний документ.
США в особі президента Джо Байдена видали меморандум про негайне надання Україні матеріальних засобів в якості військової допомоги.
Відповідний документ з'явився на офіційному сайті Білого дому.
"Відповідно до повноважень, наданих мені як Президенту Конституцією і законами Сполучених Штатів Америки, я цим делегую Державному секретарю наступні повноваження для надання негайної військової допомоги Україні", - свідчить меморандум.
Всього на військову освіту і підготовку Байден виділив 600 мільйонів доларів.
Раніше влада США пропонувала президенту Зеленському допомогу в евакуації з Києва, від якої він відмовився.
Також Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про введення санкцій особисто проти Путіна, Лаврова і Шойгу через вторгнення РФ в Україну.
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