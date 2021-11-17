Білорусь припиняє постачання електроенергії в Україну / Reuters

Із завтрашнього дня, 18 листопада, Білорусь припиняє постачання електроенергії в Україну. Це передбачає встановлений порядок в рамках контрактних відносин, повідомляє видання БЕЛТА.

"Можливість подальшого здійснення поставок електроенергії в Україну буде розглядатися білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - повідомили в Міністерстві енергетики Білорусі.

Дефіцит вугілля в Україні

Україна не накопичила достатнього рівня запасів вугілля напередодні старту опалювального сезону. Тому з'являються побоювання, пов'язані з нестачею електроенергії в країні.

Заступник міністра енергетики Максим Немчінов раніше заявляв, що в Україні недостатньо запасів вугілля для того, щоб пройти опалювальний сезон. Однак у Києва є мільйонні контракти на поставку вугілля, а відомство сподівається на стабільну роботу атомних електростанцій.

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12 листопада в Міністерстві енергетики розповіли про те, що Київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Харківську ТЕЦ-5 переводять на газ. Подібні заходи повинні допомогти заощадити приблизно 150 тисяч тонн вугілля на місяць.

Згідно з даними держкомпанії Укренерго, в Україні через нестачу вугілля не працюють 60% ТЕС. Потрібне навантаження виробляють тільки 3 блоки з 23 державних електростанцій.

Крім того, за відомостями Міненерго, запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій, опустилися нижче позначки 500 тисяч тонн.

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