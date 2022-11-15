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"Божевільний тиждень": куди Росія націлила свої сили і де готує наступ-гороскоп для України

15 листопада 2022, 14:00

Україну чекає дуже непростий тиждень. Астролог назвала міста, які знаходяться в небезпеці до 20 листопада.

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Гороскоп для України / pixabay

Після звільнення ЗСУ Херсона окупанти готують хитрий план обстрілу українських міст. Як зазначає астролог Яна Езотериска, цей тиждень буде дуже складним для багатьох регіонів України, безумство окупантів тільки насторожує.

"Україна буде тримати свої позиції. Йде з'єднання сил, щоб протистояти агресору. У окупантів плани все ті ж. Вони хочуть ввести нас у страх. Загрозлива риторика Росії триває. На цьому тижні триватимуть позбавлення комунікації. Можуть бути смертельні удари. Карта 10 мечів - це великий удар, який руйнє величезні кількості території і людських доль", - додала астролог Яна Эзотеричка, передає Главред.

Гороскоп для України на тиждень з 14 по 20 листопада

Черкасах випадає карта бою. Можуть бути прильоти, але будуть відбивання атак", - йдеться в прогнозі.

Столицю України чекають нові випробування.

Києві на цьому тижні будуть смерті. Карта часу показує, що тривалий проміжок часу будуть відбудовувати енергосистему. Ситуація дуже заплутана. У Києві тиждень буде досить складним", - сказала вона.

Також астролог зазначає, що в Світловодську може бути смертельний приліт.

"Тиждень буде дуже нелегким у цьому місті", - додала вона.

Агресор спробує зайняти нові території, йдеться в прогнозі для України на тиждень.

Дніпрі буде запекла боротьба. Місту варто потурбуватися, йде новий наступ. Це буде спроба наступу на місто, можуть налякати. Область і місто Дніпро під загрозою, але є сила людей, які не дадуть збутися мріям агресора", - додала Яна Езотеричка.

Харкові йде відродження, буде переможна енергетика. Але потрібно бути відповідальним харків'янам, там можуть бути прильоти", - сказала вона.

Астролог також зазначає, що у Вінниці та Сумах проглядається важка військова енергетика.

Вінниця можуть бути хитрі плани окупантів. Тут дуже непроста військова енергія. Буде складна ситуація в цьому місті", - сказала астролог.

Сумах, на жаль, можуть бути розчарування та жорстокі смерті. Варто бути дуже обережним на цьому тижні", - додала астролог.

Хмельницьке може бути якийсь удар по землі. Певні побоювання є", - додала астролог.

Окупована Нова Каховка - чого чекати

"У Новій Каховці є запеклий план, який вони хочуть використовувати. Агресор захоче використовувати якийсь важливий та вагомий об'єкт у цьому регіоні", - сказала вона.

Війна за Донбас і Луганськ - гороскоп

"У Маріуполі окупанти перегрупуються. Після Нового року Маріуполь може бути наш. З початком 2023 може все тільки починатися. У агресора стоїть план на знищення і зачистка міста на Луганському та Донецькому напрямку. Збройні Сили України підбирають стратегії і плани, як діяти далі. Зараз країна-агресор запроваджує свої маніпуляцію, і жителям дуже важко", - сказала Яна Езотеричка в прогнозі на тиждень.

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їх положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини по імені і подібного. Крім того, прогнози і гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що астролог Рубіна Цибульська розповіла, що Україну чекають суттєві перемоги на фронті наприкінці листопада 2022 року. Збройні Сили України рухатимуться у правильному напрямку для звільнення тимчасово окупованих територій. За словами астролога, російські окупанти почнуть відступати з наших територій вже до кінця місяця.

До того астролог Ольга Медвецька попередила про небезпеку 8 листопада. Вона попередила, що у день місячного затемнення є ризик радіаційного ураження. Це може означати або можливий ядерний удар, або аварію на атомній електростанції.

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