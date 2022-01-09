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Блінкен озвучив два шляхи вирішення ситуації навколо України

9 січня 2022, 23:53

В якості другого шляху вирішення ситуації Блінкен назвав конфронтацію, з серйозними наслідками для Росії.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен висловився про ситуацію на кордоні з Україною / Фото Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні озвучив два головні шляхи вирішення ситуації на кордоні з Україною. За словами американського чиновника, це діалог для вирішення розбіжностей або конфронтація з серйозними наслідками для Росії.

"В України є два шляхи: діалог і дипломатія для вирішення розбіжностей і запобігання конфронтації", - написав держсекретар у своєму Twitter.

В якості другого шляху вирішення ситуації Блінкен назвав конфронтацію, з серйозними наслідками для Росії, якщо вона знову почне агресію щодо України.

При цьому він сподівається, що можуть бути якісь сфери, де США і Росія зможуть домовитися. За словами держсекретаря, будь-який прогрес на переговорах буде залежати від дій обох сторін, також, як і рух до вирішення проблем має відбуватися на взаємній основі.

"У нас буде можливість викласти свої міркування. Росіяни зроблять те ж саме, і ми подивимося, чи є підстави для руху вперед", - сказав Блінкен.

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Блінкен підкреслив, що досягнення прогресу буде складним або навіть неможливим в умовах нарощування російського військового контингенту біля кордонів з Україною.

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"Дуже складно побачити [реальний прогрес] в умовах ескалації, коли Росія приставила пістолет до голови України, розмістивши 100 тисяч військовослужбовців біля її кордонів", - заявив Блінкен.

Переговори США і Росії з приводу України

Раніше головред писав про те, що заступник Міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на російсько-американські переговори щодо "гарантіям безпеки" до Женеви, заявив про те, що НАТО має повернутися до рубежів 1997 року.

Він підкреслив, що НАТО протягом усіх останніх десятиліть нібито прагне "відтіснити" РФ і перевести її на другі ролі в європейській і міжнародній політиці.

Нагадаємо, в РФ опублікували два документи, які Москва пропонує обговорити Вашингтону. Йдеться про проекти договори РФ і США по гарантіях безпеки і угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.

У Вашингтоні сказали, що США не мають наміру вести переговори з Росією з питань безпеки без участі держав ЄС та країн-союзників. При цьому американці не готові до поступок у питанні обмежень на ведення країнами суверенної політики.

Зустріч представників Вашингтона і Москви з питань безпеки відбудеться 10 січня в Женеві. Саміт НАТО-Росія запланований на 12 січня.

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