Більше шансів вижити: з'ясувався зв'язок між прийомом антидепресантів і ризиком смерті від COVID-19

Люди, які приймають певну групу антидепресантів, набагато рідше вмирають від COVID-19, заявили вчені та пояснили, в чому причина.
Пацієнти з коронавірусом, які приймають антидепресанти, на 30% рідше вмирають від COVID-19. Йдеться про селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну.
До такого висновку прийшли вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, передає Daily Mail. На думку дослідників, подібні препарати підвищують мотивацію самих пацієнтів: люди активніше беруть участь в оздоровчих заходах.
Учені проаналізували історії хвороби пацієнтів з коронавірусом з 87 медичних центрів в США. Зокрема, фахівців цікавили ті хворі, які паралельно з антиковідною терапією приймали лікування від депресії. Їх порівняли з медкартами тих пацієнтів, які не приймали препарати від депресії.
"Аналіз показав, що люди, які приймали певну групу антидепресантів - селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну( СИОЗС), особливо флуоксетин – набагато рідше вмирали від COVID-19", – йдеться в дослідженні.
читайте такожПривозять на ношах з низькою сатурацією: лікарка розповіла, до чого призводить ігнорування симптомів COVID-19Експерти прийшли до висновку, що антидепресанти збільшують кількість серотоніну в мозку, що, в свою чергу, покращує настрій та позитивний стан в цілому.
Як повідомляв Главред, лікар-пульмонолог Світлана Гук розповіла про особливості лікування штаму коронавірусу Дельта. За її словами, хворий на легку форму COVID-19 не потребує госпіталізації. Найчастіше впродовж двох тижнів такий пацієнт одужує. Медик пояснила, як можна вилікувати коронавірус вдома.
Читайте також:
- Другий випадок в історії: жінка 8 років жила з ВІЛ і позбулася вірусу без лікування
- Від ПЛР-тесту до одужання: лікар розкрив алгоритм дій при коронавірусі
- Лікар назвав медпрепарат, який ускладнює лікування коронавірусу
- Українці масово купують неефективні ліки - список