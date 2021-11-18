Більше шансів вижити: з'ясувався зв'язок між прийомом антидепресантів і ризиком смерті від COVID-19

Прийом антидепресантів може знизити смертність від COVID-19 / Фото Reuters

Пацієнти з коронавірусом, які приймають антидепресанти, на 30% рідше вмирають від COVID-19. Йдеться про селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну.

До такого висновку прийшли вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, передає Daily Mail. На думку дослідників, подібні препарати підвищують мотивацію самих пацієнтів: люди активніше беруть участь в оздоровчих заходах.

Учені проаналізували історії хвороби пацієнтів з коронавірусом з 87 медичних центрів в США. Зокрема, фахівців цікавили ті хворі, які паралельно з антиковідною терапією приймали лікування від депресії. Їх порівняли з медкартами тих пацієнтів, які не приймали препарати від депресії.

"Аналіз показав, що люди, які приймали певну групу антидепресантів - селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну( СИОЗС), особливо флуоксетин – набагато рідше вмирали від COVID-19", – йдеться в дослідженні.

читайте такожПривозять на ношах з низькою сатурацією: лікарка розповіла, до чого призводить ігнорування симптомів COVID-19Експерти прийшли до висновку, що антидепресанти збільшують кількість серотоніну в мозку, що, в свою чергу, покращує настрій та позитивний стан в цілому.

Як повідомляв Главред, лікар-пульмонолог Світлана Гук розповіла про особливості лікування штаму коронавірусу Дельта. За її словами, хворий на легку форму COVID-19 не потребує госпіталізації. Найчастіше впродовж двох тижнів такий пацієнт одужує. Медик пояснила, як можна вилікувати коронавірус вдома.

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