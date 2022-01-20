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Більшість побічних реакцій від COVID-вакцини спричинені самонавіюванням: результати досліджень

20 січня 2022, 05:50

Вчені дійшли висновків, що у багатьох людей "побічки" виникають через те, що вони себе на них налаштовують.

У багатьох людей "побічки" після вакцинації виникають через їх очікування / УНИАН

Дослідження американських вчених показали, що більша частина системних побічних реакцій з боку організму людини після вакцинації викликані так званим ефектом ноцебо – очікуванням негативних наслідків і самонавіюванням.

До таких висновків вчені дійшли після аналізу даних 45 тисяч людей, які вакцинувалися від коронавірусу, пише JAMA Network Open.

Згідно з результатами дослідження, ефектом ноцебо можна пояснити:

  • майже 76% системних побічних реакцій після першої дози COVID-вакцини,
  • 52% – після другої дози.

Під час дослідження людей поділили на дві групи. Для тих, хто увійшов до першої, вводили реальний препарат, а всім іншим – звичайну речовину.

Серед людей, яким вкололи справжню вакцину, певні побічні реакції з’явилися у близько 46% осіб. У той же час в групі людей, яким вкололи несправжній препарат, про такі реакції заявили 35% учасників. У другій групі серед тих, хто заявив про "побічки", вони проявлялися або у вигляді головного болю (19%), або у вигляді втоми (17%).

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Після другої дози із групи людей, яким кололи справжній препарат, про побічні реакції заявив 61% осіб, з другої групи – 32%.

Таким чином науковці розрахували, що ефект ноцебо відповідає за 76% системних побічних реакцій після першої дози й за 52% – після другої.

Раніше у компанії Moderna заявили, що можуть випустити комбіновану вакцину, яка захищатиме одночасно від коронавірусу і грипу. Зараз вакцина перебуває на стадії експериментальних випробувань, її планують випустити у 2023 році.

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