"Буде масивний удар": екстрасенс назвав найнебезпечніші міста України, на які чекає загроза

Гороскоп Україна / pixabay

Езотерик і екстрасенс Роман Шептицький розповів, що Україну в найближчі три дні чекає ракетний удар і розповів, коли закінчиться війна в Україні.

За словами експерта, заздалегідь прорахувати дії Росії неможливо, так як у окупантів просто немає ніяких планів – вони діють хаотично і квапливо.

"Можу описати тільки картину найближчих трьох днів. Найбільш захищеним є захід України. Але можуть бути "Прильоти" у Львівській області, спостерігається напруга в Рівненській та Волинській областях. Північний напрямок буде теж поки під обстрілами, особливо Сумська та Чернігівська області. Але все ж найзапекліші, наступальні бої будуть вестися в Херсонській та Запорізькій областях. Ну і схід України в найбільшій загрозі", - говорить експерт в програмі Ранок з Україною.

Екстрасенс попереджає і киян, що їм варто бути обережними і не нехтувати правилами безпеки, коли звучить сигнал "Тривога" в Києві.

"Особливо" гаряче " буде вночі - росіяни будуть продовжувати пускати ракети, а можливо, навіть спробують прорватися на територію сухопутно. Однак про успішність таких планів поки мова не йде. Ворог наляканий і демотивований, хід війни буде змінений, як тільки ЗСУ отримають зброю", - додав він.

"На жаль, ми не будемо знати всіх нюансів, але зовсім скоро йому (Путіну - ред.) прийде кінець. Є надія, що закінчиться все влітку, особливо активно випадає 8, тобто вже в серпні", - поділився екстрасенс.

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Гороскоп для України

Астролог Влад Росс зазначає, що червень-2022 обіцяє бути більш-менш спокійним і доброзичливим Місяцем, без особливих напружених аспектів і рутини, проте є і заборони, який порушувати не варто.

При цьому астролог попередив, що варто очікувати запеклих боїв. За його прогнозом, війна в Україні в червні не закінчиться.

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