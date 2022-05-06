Цілитимуться в центр Києва: астролог попередив про несподіваный ракетний удар

Астролог розповів про сон, в якому ракета потрапляла в будівлю Ради / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Дмитро Уранус склав гороскоп війни для України на травень 2022 і передрік, що в цьому місяці є загроза з повітря для влади і президента України.

За словами фахівця, може статися несподіваний ракетний удар по складній траєкторії.

"Карта часткового сонячного затемнення в Тельці, 30 квітня 2022 року. Сонце і Місяць в з'єднанні з Ураном в Тельці. Сонячні затемнення загрожують насамперед владі й правителю. Телець - знак України. Уран - планета повітря, авіаційної та ракетної техніки, пов'язана в електрикою, з раптовими, несподіваними подіями", - написав астролог у Facebook.

"Виходить наступне трактування - з 30 квітня до 30 травня є безпосередня загроза для влади та президента України. Загроза з повітря, від ракетного удару, несподівана, по складній траєкторії. Тому, найімовірніше, будуть цілеспрямовано цілиться в центр Києва. Слід посилити ППО", - порадив він.

Уранус додав, що, оскільки в карті затемнення задіяний Уран, то також посилюється загроза для електростанцій, підстанцій, для літаків і аеродромів.

"Нещодавно був сон, як ракета потрапляє в будівлю Верховної Ради, і вибухає в залі засідання. Я не знаю збудеться він чи ні, але думаю краще перестрахуватися і не проводити там засідання", - поділився астролог.

читайте такожКоли Україна переможе і закінчиться війна - астролог передбачила датуВін попередив, що загроза ракетних ударів залишається по всій Україні - зараз на 100% безпечних місць в країні немає.

"Умовно безпечними місцями можна назвати лише маленькі селища або села далеко від лінії фронту, де немає нічого важливого та цікавого для військових, куди немає сенсу посилати ракети. Де немає залізниці, немає сховищ палива, немає військових об'єктів, заводів. На такі населені пункти не переводитимуть ракети. Але ніхто не застрахований від їхнього випадкового падіння в результаті поломки або від роботи ППО", - резюмував Дмитро Уранус.

Як повідомляв Главред, раніше нумеролог, фіналістка Битви екстрасенсів Ірина Соломон дала прогноз, коли завершиться війна в Україні та назвала дати, які можуть бути потенційно небезпечними для нашої країни.

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