Швидше ніж здавалось багатьом - названо реальні терміни закінчення війни

Військовий експерт оцінив перспективи можливого перемир’я з Росією, пояснивши, чому завершення війни до весни 2026 року залишається малоймовірним.

Ступак назвав можливі терміни закінчення війни

Про що сказав Ступак:

Перемир'я або закінчення війни може відбутись вже в 2026 році

Путін не хоче припиняти бойові дії

Можливість перемир’я або повного завершення війни у 2026 році існує, проте раніше березня цього року вона навряд чи стане реальною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Він пояснив, що до цього часу Путін не має мотивації зупиняти бойові дії, зважаючи на зимові морози, вразливість української енергосистеми та виснаження населення, і тому не готовий давати Україні паузу, вважаючи нинішній момент сприятливим для подальшого тиску.

"І Трамп при цьому ніяких різких рухів щодо РФ робити не буде. А ось те, що буде після березня, я зараз не візьмуся прогнозувати", - резюмує він.

Скільки ще Росія зможе вести війну - думка експерта

Як повідомляв Главред, економіст Віталій Шапран оцінив, як довго російська влада зможе перекладати витрати на війну на бізнес і населення через податковий тиск, разові платежі та інші непрямі інструменти.

За його словами, за сприятливої для РФ кон’юнктури така модель може існувати тривалий час. Йдеться про динаміку світових ринків і можливі високі ціни на золото, алмази, нафту та скраплений газ, а також про послаблення санкцій чи нестачу далекобійних озброєнь в України, що дозволяє Москві й надалі нарощувати податкове навантаження для фінансування війни.

Водночас експерт наголосив, що реальна тривалість цього сценарію значною мірою залежить від ситуації всередині Росії — зокрема від поведінки регіонів та здатності федеральної влади утримувати баланс і уникати конфліктів із місцевими елітами.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська вперше використали ударний безпілотник "Гєрань-5" для атаки на Україну на початку 2026 року. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі допустив сценарій захоплення та затримання російського диктатора Володимира Путіна з метою притягнення його до відповідальності за воєнні злочини.

Водночас Путін не відмовляється від агресивних планів, а російська окупаційна армія й надалі нищить українські міста. Після масштабних руйнувань Костянтинівки в Донецькій області ворог розпочав активне знищення ще одного населеного пункту — Дружківки, повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

