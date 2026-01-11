Коли ситуація із світлом в Києві покращиться - названо конкретні терміни

Ситуація з електропостачанням у Києві після масштабних російських ударів може суттєво покращитися вже до 15 січня, зазначила Свириденко.

Відключення світла Київ - коли ситуація із світлом в Києві покращиться / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що повідомила Свириденко:

Тривають роботи з ліквідації наслідків ударів по Україні

Ситуацію в Києві погіршили погодні умови

До четверга ситуація з світлом у Києві має стати кращою

Ситуація з електроенергією в Києві може покращитись вже до четверга 15 січня. Тривають роботи із відновлення постачення електроенергії в столиці. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

Вона повідомила, що робота з ліквідації наслідків ворожих ударів по енергетичній системі триває. За її словами, протягом усього тижня жодного дня не минуло без атак на об’єкти енергетики та критичної інфраструктури — загалом зафіксовано 44 обстріли. Найбільше ударів припало на Донецьку, Харківську, Сумську, Полтавську, Чернігівську, Київську область разом зі столицею, а також Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську та Херсонську області.

"По Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури", - вказала вона.

Вона зазначила, що щоденно отримує звіти від енергетиків, ДСНС і військових адміністрацій та особисто контролює перебіг відновлювальних робіт. Усвідомлюючи, що відсутність електрики й тепла є серйозним випробуванням, особливо в умовах морозів, влада ставить пріоритетом якнайшвидше відновлення базових умов для життя людей.

Свириденко зазначила, що попри надзвичайно складні обставини, українські енергетики продовжують працювати на межі можливостей. Лише за цей тиждень електропостачання вдалося повернути майже 700 тисячам споживачів по всій країні.

"У столиці, з огляду на масштаб пошкоджень, у рекордні строки відновлено подачу теплоносія та електроенергії. Водночас з об’єктивних причин наразі діють планові та екстрені графіки відключень. Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час — орієнтуємося на четвер", - повідомила прем'єрка.

Свириденко зазначила, що уряд у цілодобовому режимі працює над тим, щоб зменшити наслідки цих цинічних ударів. За її словами, держава продовжує й надалі надаватиме повну підтримку генеруючим компаніям, забезпечуючи їх необхідним обладнанням, ресурсами та технікою за участі ДСНС, аби якнайшвидше відновити енергопостачання. Також діє урядове рішення, яке передбачає безперервну роботу стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури, що сприяє стабілізації енергосистеми.

Вона повідомила, що по всій країні розгорнуті пункти незламності, проведено їх перевірку, а до підтримки населення залучені державні та великі приватні компанії. Паралельно Україна нарощує імпорт електроенергії та продовжує встановлювати потужні генератори у співпраці ДСНС і місцевої влади для зменшення навантаження на централізовану мережу. На період складних погодних умов оптимізовано навчальний і робочий процеси, а медична система працює стабільно та безперебійно.

"Окремо — постійний зв’язок з людьми. Місцева влада зобов’язана забезпечити безперервну роботу гарячих ліній. Начальнику КМВА доручено організувати цілодобову роботу гарячих ліній при районних військових адміністраціях столиці. Керівники районів несуть персональну відповідальність 24/7. Цілодобово працюють: урядова гаряча лінія — 1545; гаряча лінія "Струм" — 1549. Просимо з розумінням поставитися до ситуації, яку створив ворог, зберігати єдність і, за можливості, бути енергоощадними", - резюмує вона.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Скільки будуть тривати відключення світла - думка експерта

Як писав Главред, українцям слід бути готовими до того, що погодинні відключення електроенергії триватимуть щонайменше до початку весни. Відчутних змін на краще в роботі енергосистеми до кінця зими не прогнозується. Про це в ефірі програми "Ранок.LIVE" повідомив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, зазначивши, що поточний стан генерації та електромереж не дозволяє очікувати швидкого скасування обмежень.

"На жаль, ситуація не може покращитися до кінця зими, до початку березня. Навіть якщо ракетні удари припиняться і навіть якщо буде спокійний час для більш системних ремонтів", — наголосив експерт.

Генерація електроенергії в Україні / Інфогграфіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні резерви обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, сформовані під час підготовки до опалювального сезону, поступово вичерпуються, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

У неділю, 11 січня, у Києві та Дніпропетровській області запровадили аварійні відключення електроенергії, повідомили в ДТЕК.

Також 11 січня по всій території України діятимуть обмеження споживання електроенергії, повідомили в Укренерго.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

