Чим небезпечна для тіла середземноморська дієта-відкриття вчених / flickr.com / ~zipporah~

Вчені з Університету Осло провели дослідження, в результаті якого з'ясувалося, що середземноморська дієта, яку в багатьох країнах світу вважають найкращою, може негативно впливати на репродуктивну функцію. Про це повідомляє видання New York Post.

Незважаючи на доведену користь при профілактиці деменції, діабету, серцевих захворювань і навіть еректильної дисфункції, на думку Норвезьких фахівців, Середземноморська модель харчування може завдати шкоди здоров'ю, якщо дотримуватися її неправильно. Зокрема, вона може послабити імунну систему і уповільнити ріст і розвиток дітей.

В ході експерименту учасники тиждень харчувалися в рамках звичних їм західних дієт, що включають в себе відносно невелику кількість фруктів, овочів і вина. Потім вони перейшли на середземноморську дієту, яка включає в себе багато фруктів і овочів, цільнозернові продукти, рибу і жири, такі як оливкова олія і горіхи. При цьому, м'ясо, молочні продукти і насичені жири вживаються в менших кількостях.

За підсумками дослідження з'ясувалося, що в сечі випробовуваних виявили перевищення двох ключових речовин — інсектициду і фосфорорганічних сполук — більш ніж втричі.

"З спостережних досліджень з'являється все більше доказів того, що користь для здоров'я від збільшення споживання фруктів, овочів і цільнозернових продуктів частково зменшується через більш високого впливу пестицидів, пов'язаного з цими продуктами", - пояснив керівник дослідження, професор Пер Оле Іверсен.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, згідно з дослідженням, проведеним в Інституті психіатрії, у чоловіків, які дотримуються дієти з високим вмістом фруктів, овочів і ненасичених жирів і низьким вмістом м'яса і цільножирних молочних продуктів - відмінних рис середземноморської дієти - знижений ризик розвитку еректильної дисфункції в більш пізньому віці.