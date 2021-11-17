Чим небезпечна домашня консервація - відповідь лікаря / ua.depositphotos.com

Деякі домашні консерви потенційно небезпечні, тому що можуть викликати серйозне захворювання ‒ ботулізм. Про це в коментарі Радіо Sputnik заявив лікар-терапевт Георгій Сапего.

В овочевих і м'ясних консервах, в'яленої риби і ферментованих продуктах кустарного виробництва може міститися ботулотоксин —смертельно небезпечна речовина. Його виробляють мікроорганізми, що розмножуються в певних умовах, розповів Сапего. Вживання їжі, в яку потрапив цей токсин, призводить до важкої хвороби — ботулізму.

"Ботулізм-це отруєння токсином, який виробляють певні мікроби. Ботулотоксин вкрай небезпечний навіть в мікроскопічних кількостях — він викликає важке ураження нервової системи аж до летального результату. Ці мікроби (Clostridium botulinum — Главред) розмножуються при відсутності повітря, при низькій кислотності і переважно при кімнатній температурі", — заявив Сапего.

За словами медика, кип'ятіння не запобіжить зараження продукту бактеріями, що викликають ботулізм.

"Спори мікроба витримують кип'ятіння, і якщо вдома немає спеціального стерилізатора, що працює під тиском, то консервування перетворюється на лотерею. Спори можуть залетіти в консервну банку або не залетіти. Це малопредсказуемо", - підсумував Сапего.

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Нагадаємо, раніше лікар-дієтолог і гастроентеролог Світлана Ісакова розповіла, що їсти на сніданок категорично не варто. За її словами, бутерброди на сніданок їсти можна, але потрібно розуміти, що це за бутерброд. Якщо мова йде про білому батоні з шматком вареної ковбаси, то такий "кулінарний шедевр" є не варто в принципі.

Деякі види ковбас цілком безпечні, якщо їх вживати зрідка і в невеликій кількості. Ліверна і кров'яна ковбаса у списку небезпеки займає перше місце. Справа в тому, що вона проводиться з додаванням внутрішніх органів тварин.