Які овочі восени допомагають втихомирити стрес - коментар дієтолога / ua.depositphotos.com

Є певне кількість продуктів осінньо-зимового періоду, які є не тільки корисними для здоров'я, але і допомагають позбутися від стресу. Про це лікар-дієтолог Євген Арзамасцев розповів у коментарі порталу "Москва 24" про необхідність сезонних овочів.

"У буряку великий спектр вітамінів групи В. вони необхідні нам для нервової системи. Зараз якраз через перехід до іншої пори року кількість стресу збільшується", — заявив медик.

Арзамасцев підкреслив, що нестача хрому в організмі може стати причиною поганого настрою. Через підвищення рівня стресу восени людей починає тягнути на солодке, однак, як запевняє фахівець, саме ця потреба говорить про брак хрому. За словами лікаря, він присутній в буряках і знижує тягу до солодкого. Крім того, дієтолог радить вживати багату вітаміном A моркву, особливо тим, хто має проблеми із зором. Також вона містить велику кількість кремнію, корисного для здоров'я шкіри, волосся і нігтів.

"У капусті міститься калій, який важливий для здоров'я серця і нормалізації рівня набряків. Тобто люди, у яких нормальний калієво-натрієвий обмін, не страждають набряками і мають менший ризик, що у них будуть проблеми з тиском", — підсумував медик.

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Нагадаємо, раніше лікар-дієтолог і гастроентеролог Світлана Ісакова розповіла, що їсти на сніданок категорично не варто. За її словами, бутерброди на сніданок їсти можна, але потрібно розуміти, що це за бутерброд. Якщо мова йде про білому батоні з шматком вареної ковбаси, то такий "кулінарний шедевр" є не варто в принципі.

Деякі види ковбас цілком безпечні, якщо їх вживати зрідка і в невеликій кількості. Ліверна і кров'яна ковбаса у списку небезпеки займає перше місце. Справа в тому, що вона проводиться з додаванням внутрішніх органів тварин.