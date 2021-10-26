Дієтолог пояснила, який осінній продукт допоможе схуднути

Дієтолог пояснили, який осінній продукт допоможе схуднути / ua.depositphotos.com

В середині осені зазвичай немає ніяких проблем купити одну або кілька гарбузів. Про це повідомила в коментарі порталу Радіо Sputnik відомий лікар-дієтолог і кандидат медичних наук Юлія Чехоніна.

"Якщо ми говоримо про тих, хто контролює масу тіла, цей продукт повинен бути в їх раціоні обов'язково, тому що він низькокалорійний. Гарбуз має калорійність овочів, вона ідеально доповнить, наприклад, кашу, випічку, м'ясні страви і зменшить калорійність улюблених страв", – сказала вона.

Чехоніна каже, що гарбуза обов'язково потрібно додати в раціон тим людям, які стежать за своєю фігурою.

"Гарбуз багатий харчовими волокнами. У ній високий вміст каротиноїдів, попередників вітаміну А, близько 30% від рекомендованої добової норми споживання в 100 грамах. Гарбуз багата кремнієм, в ній практично 100% від добової норми споживання (цього елемента – Главред) міститься в 100 грамах. Це елемент, який необхідний для міцності наших кісток, суглобів, зв'язок", – уточнила вона.

читайте такожОвочі, крупи і цукор: в Україні подешевшали деякі продукти

Нагадаємо, раніше лікар-дієтолог і гастроентеролог Світлана Ісакова розповіла, що їсти на сніданок категорично не варто. За її словами, бутерброди на сніданок їсти можна, але потрібно розуміти, що це за бутерброд. Якщо мова йде про білому батоні з шматком вареної ковбаси, то такий "кулінарний шедевр" є не варто в принципі.

Деякі види ковбас цілком безпечні, якщо їх вживати зрідка і в невеликій кількості. Ліверна і кров'яна ковбаса у списку небезпеки займає перше місце. Справа в тому, що вона проводиться з додаванням внутрішніх органів тварин.