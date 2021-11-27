Що буде з тілом, якщо кожен день є лимон - пояснення дієтолога / ua.depositphotos.com

У лимона є багатогранні корисні властивості. Але при певних особливостях організму вживання такого фрукта неприпустимо. Про це відомий дієтолог Олександра Лапіна розповіла в коментарі РИА Новости.

"Лимон покращує травлення, пробуджує апетит, зменшує кількість холестерину в крові, полегшує спазми і навіть перешкоджає утворенню ракових пухлин. Лимон в більшості випадків використовується для боротьби із застудою і кашлем. Також він є противірусним і антибактеріальним продуктом", - говорить вона.

Однак Лапіна зазначила, що вживати лимон можна далеко не всім. Він є алергеном (це варто пам'ятати тим, у кого є алергія на цитрусові). Також варто відмовитися від лимона при захворюванні нирок, а також при проблемах з шлунково-кишковим трактом.

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