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Що буде з тілом, якщо кожен день є лимон - пояснення дієтолога

27 листопада 2021, 01:34

Як каже відомий дієтолог Олександра Лапіна, вживати лимон можна далеко не всім людям. Це тому що (і оскільки) даний фрукт є природним алергеном.

Лимон
Що буде з тілом, якщо кожен день є лимон - пояснення дієтолога / ua.depositphotos.com

У лимона є багатогранні корисні властивості. Але при певних особливостях організму вживання такого фрукта неприпустимо. Про це відомий дієтолог Олександра Лапіна розповіла в коментарі РИА Новости.

"Лимон покращує травлення, пробуджує апетит, зменшує кількість холестерину в крові, полегшує спазми і навіть перешкоджає утворенню ракових пухлин. Лимон в більшості випадків використовується для боротьби із застудою і кашлем. Також він є противірусним і антибактеріальним продуктом", - говорить вона.

Однак Лапіна зазначила, що вживати лимон можна далеко не всім. Він є алергеном (це варто пам'ятати тим, у кого є алергія на цитрусові). Також варто відмовитися від лимона при захворюванні нирок, а також при проблемах з шлунково-кишковим трактом.

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Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.

Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).

viber
фрукти лимон
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