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Що буде з тілом, якщо постійно є груші - коментар дієтолога

30 грудня 2021, 23:06

За словами відомого дієтолога Людмили Микитюк, в груші міститься дуже і дуже багато арбутину — речовини, яка має антибактеріальні властивості.

Груша
Груша / ua.depositphotos.com

Вживання як мінімум однієї груші у день здатне помітно змінити роботу організму. Про це відомий дієтолог Людмила Микитюк розповіла в коментарі РИА Новости.

Вона особливо зазначила, що фрукт містить до 20 відсотків денної норми клітковини, яка вкрай благотворно впливає на травну систему. Крім того, вона здатна зв'язувати жирні кислоти, тим самим знижуючи рівень холестерину.

"Особливо корисна шкірка груші - в ній є корисні для серця і судин флаваноїди, які знижують ламкість капілярів, роблять червоні клітини крові більш еластичними", — заявила Микитюк.

Також вона повідомляє, що в груші міститься арбутин — речовина, яка має антибактеріальні властивості.

"Спільно з сечогінною дією груші завдяки великій кількості калію арбутин допомагає боротися з інфекціями сечостатевих шляхів", — зазначила Микитюк.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.

viber
фрукти організм груша
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