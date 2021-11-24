Що потрібно їсти для здоров'я мозку - розповідь лікаря / Scott / Flickr

Є як мінімум три продукти, які людям варто обмежити в своєму раціоні заради здоров'я мозку.Про це розповів психіатр і засновник клініки Brain Food Дрю Ремсі, повідомляє портал РИА Новости.

1. Комерційна випічка

Покупні круасани і булочки містять в собі порожні калорії, купу цукру, а також трансжири. Однак домашньої випічки це не стосується. Ви самі контролюєте весь процес від і до, дозволяючи собі є тільки якісний продукт.

"Покупна випічка не підтримує здоровий мікробіом кишечника, який є основним регулятором запалення", - говорить Ремсі.

2. Продукти з високим глікемічним індексом

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Як розповів Ремсі, продукти з високим глікемічним індексом слід уникати через підвищений вміст цукру і швидких вуглеводів. Це можуть бути готові сніданки, пластівці, батончики, упаковані закуски і десерти. Однак лікар додав, що зовсім виключати цукор зі свого раціону не можна.

3. Штучні харчові барвники

"Немає ніяких доказів того, що продукти, що містять штучні харчові барвники, корисні для мозку, і є деякі докази того, що вони дратують як мозок, так і кишечник", - підсумував доктор Ремсі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив італійських і японських вчених склав топ-3 суперпродуктів, які значним чином покращували роботу головного мозку.

До того вчені пояснили, чим корисний шоколад для здоров'я серця і мозку. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, які продукти покращують пам'ять.