Дієтолог озвучила новий спосіб "збити" рівень холестерину

Холестерин / ua . depositphotos.com

Високий рівень холестерину небезпечний для тіла людини. Відомий медик-дієтолог Тетяна Іваннікова розповіла РИА Новости, у яких продуктах цієї речовини багато, а також дала поради щодо зниження рівня цієї речовини в організмі.

"Холестерин сам по собі не є небезпечним, але, якщо його рівень в організмі високий, це може призвести до серйозних наслідків. Він є однією з причин розвитку атеросклерозу і серцево-судинних захворювань: ішемічної хвороби серця, інфаркту, інсульту", — пояснила вона.

В першу чергу, каже Іваннікова, потрібно дотримуватися певної дієти - для того, щоб збити рівень холестерину в організмі.

"Для того щоб мінімізувати ризик підвищення холестерину в організмі, потрібно додати в своє життя фізичне навантаження і знизити вживання продуктів з підвищеним вмістом насичених жирів (вершкове масло, жирне м'ясо, яйця, сир) і транс-жирів (смажені продукти, весь фаст-фуд) на тлі порушень в роботі печінки", — додала фахівець.

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