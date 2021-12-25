Дієтолог пояснила, які продукти викликають бродіння в шлунку

Фрукти / Flickr

Переїдання, погане пережовування їжі, запивання її великою кількістю води провокують газоутворення, а деякі продукти — бродіння в шлунку. Про це заявила в коментарі "РИА Новости"дієтолог Світлана Фус.

За її словами, причиною неприємних відчуттів можуть бути продукти, в яких містяться багато крохмалю ‒ каші, хліб, макарони, кукурудза, рис, бобові. Більш того, підвищене газоутворення може викликати навіть клітковина, якою багаті сирі овочі, фрукти, бобові та горіхи.

У список потенційно небезпечних продуктів також потрапили:

молочні продукти (молоко, кефір, сир при лактозной непереносимості);

цукровмісні продукти, солодкі газовані напої, солодощі;

гриби: через наявність важко засвоюваного полісахариду хітину;

"Крім того здуття живота частіше зустрічається у людей з низькою фізичною активністю, які додатково вживають їжу нерегулярно", — підсумувала Фус.

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Перлова каша, за словами спеціалістки, може продовжити молодість, її навіть називають "кашею краси".