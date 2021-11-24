Дієтолог розповів, скільки води потрібно пити в холоди / ua.depositphotos.com

Організму потрібно в холодну пору року вживати строго певну кількість води для втамування спраги. Про це розповів в інтерв'ю Радіо Sputnik доктор медичних наук і лікар-дієтолог Михайло Гінзбург.

Організм менше потребує води в холодну пору року, коли знижується кількість виділеної з потом рідини. Але свідомо міняти свій питний режим в залежності від температури повітря не варто, вважає Гінзбург.

За його словами, в цьому питанні потрібно орієнтуватися на власні відчуття і піклуватися про те, щоб вода завжди була під рукою.

"Воду людина п'є індивідуально, за відчутною потребою. Єдине побажання -

намагатися частіше згадувати про те, що вода потрібна, тримати її в зоні видимості, під рукою", — зазначив Гінзбург.

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Цілеспрямовано знижувати кількість споживаної рідини потрібно тільки людям з певними захворюваннями серця і нирок і за рекомендацією фахівця, додав він.

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Нагадаємо, раніше експерт І автора книг про лікувальні води Олександра Назарова зазначив, що під час покупки бутильованої мінеральної води варто звертати увагу на те, де вона здобута.

Найкориснішою вважається вода з артезіанських свердловин, оскільки в ній спочатку містяться корисні мікроелементи (а в воду з наземних джерел їх додають на виробництві).

"Так, у воду додані макро - і мікроелементи, але те, що дає земля, ніщо замінити не може. На воду повинні впливати тиск і температура, а ще там повинні бути макро - і мікроелементи, які не просто так намішали ложечкою, а які вода сотнями років збирала ", — підсумував він.