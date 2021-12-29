Дієтолог розвінчала популярний міф про майонез/ ua.depositphotos.com

Важливе питання-чи так небезпечний для організму майонез, як прийнято думати, і скільки такого соусу можна покласти в салат без шкоди для здоров'я. Про це розповіла в інтерв'ю Радіо Sputnik відомий лікар-дієтолог Анна Мелехіна.

Медики часто критично відгукуються про улюбленому багатьма людьми соусі, в тому числі і вказуючи на його надмірну жирність і калорійність. При цьому вміст жиру в стандартному майонезі-67%, а, наприклад, в рослинній олії – 99%. За калорійністю соус теж поступається маслу-приблизно 600 ккал проти 900 ккал в 100 грамах продукту.

За словами Мелехіної, майонез не зашкодить здоров'ю, якщо вживати його в помірній кількості.

"Майонез - не той продукт, який необхідний для організму, однозначно. Але є його, звичайно ж, можна. У його складі-яйця, рослинне масло, гірчиця, оцет, цукор і сіль, тобто досить безпечні інгредієнти. Але треба стежити за його кількістю в якості заправки. Варто замислюватися, скільки його потрібно, скільки калорій можна отримати, якщо з'їсти одну порцію салату", - пояснила лікар.

читайте такожЧим замінити майонез в салатах Олів'є і оселедець під шубою і чи варто це робити-відповідь дієтолога

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.