Диверсія під Москвою: партизани провели зухвалу операцію і знищили стратегічну ціль

У Московській області партизани влаштували диверсію, внаслідок якої було знищено важливий елемент системи протиповітряної оборони РФ. Про це повідомив партизанський рух "Атеш" у Telegram.
За інформацією руху "Атеш", його агенти здійснили успішну диверсійну операцію в Московській області, вразивши елемент системи протиповітряної оборони 5-ї дивізії ППО зенітних ракетних військ ВКС РФ. У результаті було знищено вежу зв’язку військового підрозділу.
"Ця вишка була пунктом комунікації та управління підрозділу ЗС РФ. Вона забезпечувала захищений радіорелейний зв'язок для оперативного обміну інформацією та наказами між командуванням і підлеглими підрозділами ППО. Також вишка служила для розміщення апаратури радіоелектронної розвідки та перехоплення сигналів, що критично важливо для отримання інформації та загального контролю ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні.
У русі наголошують, що ліквідація цього вузла суттєво послаблює можливості ППО в центральній частині Росії, оскільки порушує координацію та управління, а також призводить до втрати розвідувальної інформації, роблячи всю систему менш ефективною та більш уразливою.
"Ми доводимо: тил ворога — це не безпечна зона. Агенти "АТЕШ" працюють у центральних регіонах Росії, послаблюючи ключові військові можливості ЗС РФ", - резюмували вони.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України завдали удари по трьох бурових платформах компанії "Лукойл" в акваторії Каспійського моря. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
У ніч на 10 січня українські захисники також атакували низку військових цілей на території Росії та на тимчасово окупованих українських землях. Зокрема, під удар потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області, яка використовувалася для забезпечення паливом підрозділів окупаційної армії. Обсяг завданих збитків наразі уточнюється.
У Міноборони РФ заявили про нібито знищення 59 дронів над вісьмома регіонами, а також над Чорним морем, Краснодарським краєм, Республікою Адигея і тимчасово окупованим Кримом.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
