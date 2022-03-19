Дочки "правої руки" Путіна Шойгу - хто вони, де живуть і чим займаються

Сергій Шойгу / ТАСС

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу виконує накази президента Володимира Путіна і продовжує вбивати українських дітей, при цьому маючи двох власних.

У Шойгу дві дорослі дочки - 44-річна Юлія (психолог) і 31-річна Ксенія (російський громадський діяч).

Старша дочка Шойгу-Юлія психолог, директор Центру екстреної психологічної допомоги Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих з 2002 року, віце-президент Російського психологічного товариства, заступник голови етичного комітету РПО, кандидат психологічних наук.

Вона народилася 4 травня 1977 року в Красноярську, через роботу батька часто змінювала місця проживання, тому середню школу Юлія закінчила вже в Москві в 1994 році і вступила на факультет психології Московського державного університету.

У 1999 році після закінчення університету прийшла на роботу в Центр екстреної психологічної допомоги МНС Росії. На той час Міністерство очолював її батько. А вже через кілька років Юля стала заступником директора, а незабаром - і директором Центру.

Юлія надавала психологічну допомогу постраждалим після терористичних актів, захоплень заручників, після техногенних катастроф в Москві і багатьох інших містах Росії.

Вона навіть є автором наукових робіт з психології екстремальних ситуацій. Нагороджена державними та відомчими нагородами.

Заміжня Юлія за російським державним діячем Олексієм Захаровим, з 2019 року її чоловік є заступником Генерального прокурора Російської Федерації. У пари є двоє дітей - дочка Дарина і син Кирило.

Молодша дочка Шойгу - Ксенія народилася 10 січня 1991 року в Москві. Вона російський громадський діяч і спортивний функціонер. Президент Федерації триатлону Росії. Керівник проекту "Ліга Героїв", організатор проекту" Гонка героїв", ідеолог військово-історичного кластеру "Острів фортів".

Після школи вступила на факультет Міжнародних економічних відносин МДІМВ(У) МЗС Росії. Тема кандидатської дисертації: "іноземні прямі інвестиції". Читає курс лекцій для студентів магістратури МДІМВ (У) МЗС Росії.

У 2010 році Ксенія Шойгу знімалася у фільмі Микити Михалкова "Стомлені сонцем-2", в якому зіграла медсестру.

У 2012 році працювала помічником заступника керівника Ростехнагляду.

Після закінчення університету в 2013 році вона влаштувалася на роботу в Департамент проектного та структурного фінансування "Газпромбанку" на посаду старшого аналітика. Через п'ять років стала радником заступника голови правління, паралельно займаючи посаду заступника голови інвестиційного комітету цільового некомерційного фонду з розвитку туристично-рекреаційного кластера міста Кронштадта, вона зайнялася пошуком інвестицій для проекту " Кронштадт. Острів фортів " - це будівництво в Кронштадті туристично-рекреаційного кластера з готелями, океанаріумом, музейними та громадськими просторами. Ксенія презентувала проект губернатору Санкт-Петербурга в червні 2019 року.

Ксенія двічі брала участь в триатлонних стартах (Нова Зеландія в 2019 році і в Сочі в 2020 році) і двічі пробігла напівмарафон в Санкт-Петербурзі в 2018 і 2020 роках, а також взяла участь в сінгапурському марафоні. У 2013 році разом організувала перший в Росії забіг з перешкодами "Гонка героїв". Пізніше проект вийшов на всеросійський і міжнародний рівень:" Гонка героїв " вперше була проведена в Азербайджані та Німеччині. Після разом з групою однодумців Ксенія створила команду" Ліга героїв", вони займаються розвитком і просуванням аматорських і професійних видів спорту в Росії.

В кінці 2020-го Ксенія зайняла пост президента Федерації триатлону РФ.

Її обранець - фітнес-блогер Олексій Столяров. У вересні 2021 року у пари народилася дочка Мілана.

Раніше писав Главред про офіційних дочок Путіна, які народилися в його офіційному шлюбі з Людмилою Шкребньовою.

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