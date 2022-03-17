Дочки Путіна: хто вони, де живуть і чим займаються

Путін і його діти / Reuters

Офіційно світу відомо про двох дочок президента РФ Володимира Путіна, які народилися в його офіційному шлюбі з Людмилою Шкребньовій.

Старша дочка Марія народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді, а молодша Катерина - 31 серпня 1986 року в Дрездені.

Путін ніколи публічно не визнавав публічно, що у нього є спадкоємці.

"У мене є особисте життя, в яку я не допускаю втручання. Її потрібно поважати", - говорив він.

Але ЗМІ дізналися деталі про його дітей.

Марія Путіна, відома як Марія Воронцова, названа на честь матері Путіна, Марії Іванівни Шеломової. Вона вчилася в Німеччині і в Москві, потім вивчала біологію в Санкт-Петербурзькому державному університеті. Згідно поширеної в західних і російських ЗМІ інформації, Марія одружена з голландцем Йоррітом Йоостом Фаассеном, бізнесменом, колишнім топ-менеджером Газпромбанку і російської Консалтингової групи "МЕФ аудит". У пари є син, він народився 15 серпня 2012 року в Москві. Факт народження онука Путіна підтвердив в 2014 році і його давній друг, музикант Сергій Ролдугін.

читайте такожОфіційна дружина Путіна розповіла, як боягузливий Кдбіст в обносках "зробив" їй пропозиціюДеякий час Марія жила в нідерландському селі Ворсхотен, хоча сам Путін в 2015 році стверджував, що жодна з його дочок ніколи не жила за кордоном.

Однак Марія Фаассен - випускниця факультету фундаментальної медицини МДУ, за даними The New Times, навчалася під ім'ям Марія Володимирівна Воронцова. Вона кандидат медичних наук, фахівець в області ендокринології. Співавтор наукового дослідження на тему "Стан антиоксидантної системи крові у пацієнтів з акромегалією". Є співробітником ендокринологічного наукового центру в Москві, бере участь у благодійному проекті фонду "Альфа-Ендо", що фінансується Альфа-читайте такожТаємна дочка Путіна, мати якої була прибиральницею: як вона виглядає і чому різко злякалася публікиГруп, мета якого - допомога дітям із захворюваннями ендокринної системи. Співвласниця компанії "Номеко", що бере участь в реалізації найбільшого в російському охороні здоров'я приватного інвестиційного проекту по боротьбі з раком, його вартість оцінюється в 40 млрд рублів.

Катерина Путіна (Тихонова) народилася 31 серпня 1986 року в Дрездені, Німеччина. Друга дочка Путіна. Вона відмовилася від прізвища Путіна, взявши замість неї по батькові своєї бабусі по материнській лінії, Катерини Тихонівни Шкребневої і ставши Катериною Тихоновою. У школі навчалася в Німеччині і в Росії, а також пізніше в Санкт-Петербурзькому державному університеті. Найбільш відома своїми успіхами в якості танцівниці рок-н-ролу.

З лютого 2013 року по січень 2018 року була одружена з Кирилом Шамаловим - сином Миколи Шамалова, співвласника банку "Росія", товариша Путіна по кооперативу "Озеро". Пара розлучилася в 2018 році, коли з'ясувалося, що їх загальні активи становлять близько 2 мільярдів доларів.

читайте такожУкраїнських дітей вбиває багатодітний батько: фото таємних дочок Путіна з татом-тираномКатерина стала членом Російської ради з розвитку фізичної культури і масового спорту ще в 2019 році, а також зіграла ключову роль у розвитку акробатичного рок-н-ролу, який довгий час був нішевою дисципліною. Протягом багатьох років друга дочка Путіна займала посаду віце-президента з розширення і маркетингу Всесвітньої Конфедерації рок-н-ролу (WWRC) - організації, що організує змагання з цієї дисципліни по всьому світу.

читайте такожНі в чому собі не відмовляє: ЗМІ з'ясували, де і як живе коханка Путіна КабаєваКрім того, в червні 2017 року Путін в одному з інтерв'ю Оліверу Стоуну для його документального фільму "The Putin Interviews" підтвердив, що у нього є онуки. А під час "Прямої лінії" 15 червня 2017 року Володимир Путін сказав, що у нього нещодавно народився другий онук.

Нагадаємо, раніше Главред опублікував фото Путіна з Його дочками.

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