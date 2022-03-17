Українських дітей вбиває багатодітний батько: фото таємних дочок Путіна з татом-тираном

Діти Путіна / Getty image

Президент РФ Володимир Путін - багатодітний батько. Як відомо, у 1983 році 30-річний Путін одружився на 25-річній Людмилі Шкребневой, з якою прожив 20 років і дав життя двом дочкам - Марії та Катерині.

На фотографіях він тримає дівчаток на руках, обіймає їх і виглядає цілком люблячою дітей людиною.

читайте також"Багато російських царів було вбито": екс-міністр РФ спрогнозував долю Путіна у війні проти УкраїниСтарша дочка російського диктатора народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді, а молодша - 31 серпня 1986 року в Дрездені. Він ретельно приховує своє життя і офіційно навіть ніколи не визнавав, що має дітей.

Однак світ знає, що крім офіційно народжених у шлюбі дочок у Путіна є четверо дітей від його коханки – гімнастки і олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої (хлопчики і дівчатка Близнюки). Крім того, є "таємна дочка Путіна" 18-річна Єлизавета Кривоногих, яка більш відома під псевдонімом "Луїза Розова".

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Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували, як і де живе коханка Путіна ексгімнастка Аліна Кабаєва, яка народила російському диктатору чотирьох дітей.

Також раніше стало відомо, як Путін зробив пропозицію своїй дружині.

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