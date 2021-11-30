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Експерт назвала продукти, які бережуть і підтримують жовчний міхур

30 листопада 2021, 15:34

Щоб в належній мірі оберігати жовчний міхур і забезпечувати його якісну роботу, каже відомий Нутриціолог Євгенія Хелс, потрібно дотримуватися дієти.

Жовчний міхур
Експерт назвала продукти, які бережуть і підтримують жовчний міхур / ua.depositphotos.com

Жовчний міхур "любить" теплу воду і гіркі смаки з гіркотою, але не особливо "любить" − бобові і насіння. Відомий Нутриціолог Євгенія Хелс розповіла на своїй сторінці Instagram, як варто правильно харчуватися для підтримки жовчного.

Як правильно харчуватися для підтримки жовчного міхура:

  • Пити достатню кількість води, краще теплою, вона розслабляє спазми в травній системі (1,5-2 л).
  • Рекомендую додавати масло ДХІ, кокосове молоко, кокосове масло, масло МСТ.
  • Мінеральні Води слабкої мінералізації: за 20 хвилин до їди.
  • Добре додати гіркі смаки і гіркоти (екстракт кульбаби, подорожника, популін і ін.).
  • Добре викидається жовч на жирні продукти (через гормону холецистокініну). Але надлишок жирів також поганий, тому що у організму немає ресурсу його переварити, і, швидше за все, викличе діарею або жирний стілець, тому додаємо трохи в свій раціон.

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Нагадаємо, раніше дієтолог Ольга Кобоєва розповіла, що сама бюджетна каша – перловка - має безліч корисних властивостей, її можна їсти всім без винятку.

Перлова каша, за словами спеціалістки, може продовжити молодість, її навіть називають "кашею краси".

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