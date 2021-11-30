Експерт назвала продукти, які бережуть і підтримують жовчний міхур / ua.depositphotos.com

Жовчний міхур "любить" теплу воду і гіркі смаки з гіркотою, але не особливо "любить" − бобові і насіння. Відомий Нутриціолог Євгенія Хелс розповіла на своїй сторінці Instagram, як варто правильно харчуватися для підтримки жовчного.

Як правильно харчуватися для підтримки жовчного міхура:

Пити достатню кількість води, краще теплою, вона розслабляє спазми в травній системі (1,5-2 л).

Рекомендую додавати масло ДХІ, кокосове молоко, кокосове масло, масло МСТ.

Мінеральні Води слабкої мінералізації: за 20 хвилин до їди.

Добре додати гіркі смаки і гіркоти (екстракт кульбаби, подорожника, популін і ін.).

Добре викидається жовч на жирні продукти (через гормону холецистокініну). Але надлишок жирів також поганий, тому що у організму немає ресурсу його переварити, і, швидше за все, викличе діарею або жирний стілець, тому додаємо трохи в свій раціон.

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