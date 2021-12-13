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Експерт пояснив, чи можна різко переходити на рослинну їжу

13 грудня 2021, 23:49

Як говорить фахівець з раціонального харчування і зниження ваги Іван Аліменко, мода на вегетаріанство може привести до зростання числа людей з ожирінням.

Овочі
Експерт пояснив, чи можна різко переходити на рослинне харчування / ua.depositphotos.com

Повний перехід на рослинну їжу і відмова від тваринного білка не може бути повністю безпечний для тіла. Про це в коментарі Радіо Sputnik заявив фахівець з раціонального харчування і зниження ваги Іван Аліменко.

Мода на вегетаріанство може привести до зростання числа людей з надмірною вагою. За його словами, перехід на рослинну їжу, зокрема, на альтернативне м'ясо і молоко, сильно уповільнює метаболізм.

"Без білка тваринного походження вага буде активно набирати обертів, тому що м'ясо прискорює метаболізм. Рослинний білок не прискорює метаболізм, не засвоюється з тією інтенсивністю, з якою засвоюється тваринний білок. Повсюдна відмова від тваринного білка тільки посилить проблему зайвої ваги", - сказав Аліменко.

Іншим наслідком зловживання рослинною їжею може стати саркопеническое ожиріння, при якому надлишок жирової тканини поєднується з втратою м'язової маси і люди стають "пухкими".

"На нескінченному "здоровому" харчуванні, при відмові від білка (тваринного походження, – Главред) люди стають "пухкими": вага у них начебто невеликий, але обсяг жирової тканини може перебувати на рівні ожиріння, тому що м'язи "погоріли". При цьому (при такій формі ожиріння, – Главред) у людини індекс маси тіла може бути в нормі", - підсумував Аліменко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.

viber
здоров'я продукти харчування організм
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