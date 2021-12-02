Експерт розповів, що буде з тілом, якщо їсти ківі щодня / ua.depositphotos.com/

Ківі - відмінний засіб для профілактики серцево-судинних та інших захворювань. Про це заявила в коментарі РИА Новости Нутриціолог Анна Дробишева.

За її словами, найкорисніша властивість цього фрукта - спалювання жирів, які блокують артерії.

"Для людей з порушеннями ліпідного обміну ківі необхідний. Цей фрукт багатий вітаміном С, фолієвою кислотою і вітаміном В6, тому його потрібно їсти для профілактики авітамінозу. Також ківі стимулює вироблення колагену і попереджає передчасне посивіння волосся. Його сміливо можна назвати продуктом молодості і краси", — повідомила Дробишева.

Експерт також додала, що ківі представляє особливу цінність для вагітних жінок. Містить калій, який потрібен для нормальної роботи серця матері і малюка, допомагає засвоюватися залозу, зменшує ймовірність запорів.

Однак продукт слід виключити з раціону тим, у кого є з захворювання шлунка в гострій стадії, алергія на цитрусові, а також людям, які схильні до діареї.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що шотландські вчені з Абердинського університету з'ясували, що низькокалорійні дієти можуть продовжити життя.

На думку вчених, низькокалорійні програми харчування дозволяють на 18% знизити ризик ранньої смерті у людей з надлишком маси тіла.

Як заявила співавтор даного дослідження Елісон Авенель, найбільш корисні дієти з низьким вмістом жиру, цукру і рафінованих вуглеводів.