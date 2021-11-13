Експерт розвіяла поширений міф про сало / УНІАН

Людям, що страждають від проблем з серцево-судинною системою, зовсім не обов'язково повністю виключати сало з раціону. Про це заявила в коментарі порталу "РИА Новости"відомий дієтолог Анастасія Єгорова.

"Сало корисно, як і будь-який інший тваринний жир. Сало близьке до рослинних олій за вмістом незамінних жирних кислот: олеїнової, ліноленової — лінолевої, пальмітинової - ці кислоти називають вітаміном F. у салі великий вміст вітамінів А, D, Е і каротину", — заявила вона.

Однак дієтолог попередила - все добре в міру.

"Якщо з'їдати невеликий шматочок сала раз-два на тиждень, то організм скаже вам спасибі. Якщо сало їсти замість їжі на сніданок, обід і вечерю — то це про крайнощі і проблеми зі здоров'ям", - сказала Єгорова.

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Нагадаємо, раніше відомий лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла Главреду, що сало - корисний продукт, якщо воно було приморожено, але не засолено. Експерт говорила, що варене і копчене сало не вважається корисним.