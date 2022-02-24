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Еммануель Макрон закликав Путіна до припинення бойових дій

24 февраля 2022, 10:33

Президент Франції запевнив Укріану у своїй солідарності.

Еммануель Макрон
Еммануель Макрон закликав Путіна до припинення військових дій / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон в соціальних мережах звернувся до президента РФ Путіна.

Макрон підкреслив - його країна засуджує напад військових сил Росії на Україну. Також він закликав Кремль припинити будь-які військові операції на території України.

"Франція рішуче засуджує рішення Росії почати війну з Україною. Росія повинна негайно припинити свої військові операції", - заявляє Еммануель Макрон.

Таким чином французький народ в особі свого президента висловив Україні свою солідарність.

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/ twitter.com/EmmanuelMacron

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією в Донбасі.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вже звернувся до Кремля із закликом до припинення військових дій на території України.

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