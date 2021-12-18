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ЄС поки що не готовий прийняти Україну: в МЗС Латвії назвали справжню причину

18 грудня 2021, 18:34

Заступник міністра внутрішніх справ Латвії пояснив, чому нашу країну поки не чекають у складі Євросоюзу.

Євросоюз, прапор
Чому ЄС поки не готовий прийняти Україну / Reuters

У Євросоюзі наразі спостерігається втома від розширення блоку - через це там поки не готові приймати Україну, сказав заступник міністра закордонних справ Латвії Анджей Вілумсонс в інтерв'ю Liga.net, опублікованому 18 грудня.

"Ви робите хороший прогрес по всіх реформах, але є загальна втома, особливо в ЄС, в плані ухвалення нового члена після великих раундів розширення", - відповів він на питання про можливе членство України в Євросоюзі і НАТО.

У вересні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже давно заслужила право стати членом Євросоюзу і НАТО.

"Україна не може відчувати себе в ЄС і в НАТО як в гостях. Ми хочемо бути своїми", - говорив він.

Переговори в Нормандському форматі

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Україна, Франція, Німеччина і Росія раніше вели діалог з питання проведення нового раунду переговорів у нормандському форматі по Донбасу. На першому етапі відновлення процесу Київ, Париж і Берлін намагалися провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Однак переговори не відбулися.

В Німеччина і Франція на той момент заявляли, що зустріч голів МЗС країн нормандського формату повинна пройти незабаром, але захід не був організований.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія не згодна на проведення зустрічі через нібито невиконання Києвом домовленостей, досягнутих в рамках Паризького саміту 2019 року.

Прес-секретар Банкової Сергій Никифоров стверджував, що відновлення діалогу в рамках нормандського формату під великим питанням. Сторони не можуть домовитися ні щодо зустрічі лідерів, ні щодо переговорів міністрів закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня сказав, що Київ бачить вихід із ситуації в підключенні США до переговорів щодо Донбасу. Також він не виключає прямого діалогу з Кремлем. Такий сценарій розвитку подій підтримує і захід.

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