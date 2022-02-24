ЄС надає технічну допомогу ЗСУ - Мінінфраструктури

Україна - ЄС

Європейські країни надають технічну допомогу Збройним силам України. Транспортування здійснюватиметься вантажівками з польського напрямку.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури. Зазначається, що за сприяння Міністерства інфраструктури були забезпечені необхідні для Збройних сил України перевезення. Йдеться про транспортування через кордон до Львова технічної допомоги країн-партнерів.

Раніше Збройні Сили України оприлюднили інформацію про пошук близько 120 фур, які зможуть терміново здійснити перевезення. Команда Міністерства інфраструктури оперативно провела переговори з перевізниками.

На даний момент надається допомога в необхідному обсязі. Зазначається, що перевезення технічної допомоги з польського напрямку вже розпочалося.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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Також ми писали, що в мережі з'явилася інформація про сайти і сторінки дезінформаторів. Центр протидії дезінформації попереджає про провокації.

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