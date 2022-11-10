"Якщо дати людожеру перекусити - прийде за добавкою": Києву не можна проводити перемовини - астролог

Києву не можна проводити переговори з Москвою - астролог / flickr.com Aisha Singh

Керівництву України ні в якому разі не варто піддаватися на тиск і погоджуватися на мірние переговори з путінської Росії. Таку думку у своєму свіжому прогнозі висловила відомий астролог Ольга Медвецька.

"Єдиним варіантом зламати і хід історії, і врятувати Україну є відмова від будь-яких поступок з боку нашої держави, а також підписання якихось компромісних документів. Якщо домовленості, які ставлять Україну в положення розділеної, не будуть укладені - це буде шлях, пройшовши який, Україна стане процвітаючою і дійсно незалежною державою. А наша кровожерна сусідка почне свій розпад. Власне, цього і бояться світові лідери - неконтрольованого розпаду Росії і невідомим переділом впливу на ядерну зброю", ‒ написала вона.

Як стверджує Медвецька, ні в якому разі не можна давати Росії набратися сил.

"Якщо дати людожеру перекусити, він прийде за добавкою. І повторення цього сценарію стане нищівним для України надалі. Абсолютно нищівним, більш ніж зараз. [ ... ] Якщо ж такі домовленості будуть досягнуті, Росія стане сильною мілітарною державою в найближчі роки. І після апгрейда відтягнеться по повній і по Україні, і по інших державах", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що астролог Рубіна Цибульська розповіла, що Україну чекають суттєві перемоги на фронті наприкінці листопада 2022 року. Збройні Сили України рухатимуться у правильному напрямку для звільнення тимчасово окупованих територій. За словами астролога, російські окупанти почнуть відступати з наших територій вже до кінця місяця.

До того астролог Ольга Медвецька попередила про небезпеку 8 листопада. Вона попередила, що у день місячного затемнення є ризик радіаційного ураження. Це може означати або можливий ядерний удар, або аварію на атомній електростанції.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їх положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Крім того, прогнози і гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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