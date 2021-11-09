Чи є у помідорів унікальні властивості - розповідь медика / УНІАН

Помідори - не тільки прикраса салату, але і джерело корисних для здоров'я речовин. Про це в коментарі РИА Новости заявила лікар-дієтолог Наталія Круглова.

"Помідори містять лікопін, сильний і важливий для людини антиоксидант. Він захищає організм від дії вільних радикалів, які можуть викликати захворювання серцево-судинної системи, а також онкологічні захворювання. Завдяки лікопіну активуються захисні клітини імунітету. Також помідори містять вітамін С, харчові волокна, бета-каротин - це провітамін А, він важливий для хорошого стану шкіри, волосся, нігтів, для зору", – сказала вона.

Унікальні властивості цього овоча багато в чому пов'язані з тим, що він є джерелом лікопіну – антиоксиданту, який має імуностимулюючу і протипухлинну дію, говорить Круглова.

"Якщо говорити про кетчуп або томатну пасту – користь в плані вмісту лікопіну там зберігається. У томатній пасті його зміст буде навіть більше: це концентрований продукт, рідини там набагато менше, ніж містить свіжий томат. У плані вмісту вітаміну С свіжі томати краще, тому що при термічній обробці вітамін С руйнується. У кетчупі потрібно контролювати вміст солі, тому краще використовувати пасту як основу і самим додавати туди спеції і сіль за смаком", – порадила вона.

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Нагадаємо, раніше лікар-дієтолог і гастроентеролог Світлана Ісакова розповіла, що їсти на сніданок категорично не варто. За її словами, бутерброди на сніданок їсти можна, але потрібно розуміти, що це за бутерброд. Якщо мова йде про білому батоні з шматком вареної ковбаси, то такий "кулінарний шедевр" є не варто в принципі.

Деякі види ковбас цілком безпечні, якщо їх вживати зрідка і в невеликій кількості. Ліверна і кров'яна ковбаса у списку небезпеки займає перше місце. Справа в тому, що вона проводиться з додаванням внутрішніх органів тварин.