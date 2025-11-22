Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Новини

"Це грабіж, жодного компромісу": розкрито найгірший сценарій мирної угоди

Олексій Тесля
22 листопада 2025, 20:18оновлено 27 листопада, 21:50
566
Росія не вийде з територій України, які вона зараз контролює, вважає Валерій Клочок.
Валерій Клочок, українські військові
Валерій Клочок прокоментував імовірний сценарій мирної угоди / 54 окрема механізована бригада, Facebook Клочок, УНІАН

Важливе із заяв Клочка:

  • Росіяни не вийдуть ні з Криму, ні з Донбасу
  • Запропонований США варіант просто заморожує війну

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок прокоментував питання про можливі параметри майбутньої мирної угоди.

"Росіяни не вийдуть ні з Криму, ні з Донбасу, ні навіть із частини Запорізької та Херсонської областей. Вони не віддадуть нам Бердянськ і Маріуполь - це нереально. Заморожування по лінії фронту може бути в Запорізькій області. Десь щось трошки відійдуть - можливо, з Харківщини чи Дніпропетровщини. Але не більше. Буде демілітаризована зона - про яку президент дуже не любить слухати, але до цього все йде. Але це аж ніяк не компроміс, це грабіж серед білого дня. Жодного компромісу немає, тому що йдеться про виняткові інтереси України", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

За його словами, запропонований варіант не є компромісом, адже йдеться просто про замороження війни.

"На превеликий жаль, хоча сьогодні деякі оглядачі пишуть, що це капітуляція (і це будуть дуже активно використовувати), але цей план, як і попередні, все одно передбачає шкоду для України, тому що Росія не вийде з територій, які вона зараз контролює. Можливо, десь вийде, десь передасть щось під контроль України, але це не обмін у класичному розумінні", - каже експерт.

Він вважає, що угода про мир не буде компромісною, але Київ її ухвалить лише для того, щоб війна не тривала далі, бо на фронті є "певний рух у бік України".

"Для Росії зараз теж дуже важливо заморозити війну, щоб перегрупуватися, "залатати рани" і потім знову продовжувати кошмарити світ. Це буде - у мене в цьому немає жодного сумніву", - переконаний співрозмовник.

Водночас він упевнений, що для України найголовніше - пункт про гарантії непоновлення бойових дій.

"Але я поки що не бачу жодного яскравого і палкого ініціатора. Домовленість про невідновлення бойових дій до завершення каденції Трампа можлива, я цього не виключаю", - додав Клочок.

Позиція РНБО щодо мирних переговорів

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров заявив, що Київ уважно розглядає кожну ініціативу зарубіжних партнерів і недвозначно формулює власні вимоги. Він підкреслив, що рішення, які порушують суверенітет країни, ставлять під загрозу безпеку громадян або виходять за межі українських "червоних ліній", не є прийнятними і не можуть бути предметом компромісу. Ці принципи є фундаментом будь-яких переговорів і обговорень.

Європейські лідери звернули увагу на те, що представлений США план потребує додаткового опрацювання. Цей проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи.

Раніше повідомлялося про те, що президент США заявив, що Україна має ухвалити "мирний план", який запропонувала Америка, до четверга. Трамп вважає, що День подяки, який у США святкують 27 листопада, є "відповідним часом" для України.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками.

Більше новин:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Валерій Клочок Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Києві знайдено мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка - ЗМІ

У Києві знайдено мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка - ЗМІ

09:39Україна
Трамп не реалізує "мирний план" під впливом прихованого союзника України - дипломат

Трамп не реалізує "мирний план" під впливом прихованого союзника України - дипломат

09:39Війна
Європа терміново будує захист на випадок виходу США з НАТО - Politico

Європа терміново будує захист на випадок виходу США з НАТО - Politico

09:21Світ
Реклама

Популярне

Більше
Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни

Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни

Хто "здав" Крим - Трамп розкрив невідомі деталі переговорів Зеленського і Путіна

Хто "здав" Крим - Трамп розкрив невідомі деталі переговорів Зеленського і Путіна

Путін погодиться на паузу у війні тільки за однієї умови: прогноз генерала США

Путін погодиться на паузу у війні тільки за однієї умови: прогноз генерала США

Останні новини

10:39

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Собакам - виснаження, Бикам - помилки

10:15

Ексдружина Цимбалюка вперше висловилася про його участь у "Холостяку" - деталі

10:07

Намацав у кишені: чоловік зірвав джекпот, купивши курточку в секонд-хенді

09:45

Великий російський НПЗ повністю зупинився після ударів українських дронів

09:39

У Києві знайдено мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка - ЗМІ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:39

Трамп не реалізує "мирний план" під впливом прихованого союзника України - дипломат

09:37

"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

09:30

Вічно молоді: астрологи назвали 4 знаки зодіаку, які виглядають нестаріючими

09:26

Гороскоп на завтра 11 грудня: Терезам - неочікувана зустріч, Водоліям - брехня

Реклама
09:21

Європа терміново будує захист на випадок виходу США з НАТО - Politico

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 грудня (оновлюється)

09:00

У Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війну

08:57

"Дірку від бублика отримаєте": Мельник жорстко відкинув пропозиції капітуляції УкраїниВідео

08:52

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:31

Весна стане для України часом важкого похмілляПогляд

08:21

Путін не обмежиться Донбасом: The Times розкрило особисті мотиви, що рухають диктатором

08:10

Трампу вже не терпиться оголосити, що "ще одна війна закінчена"Погляд

08:05

Польща може передати Україні МіГ-29: що Варшава хоче натомість

08:02

Дружина співака Ніколаєва більше не хоче бути його дружиною

07:59

Вдова Оззі Осборна вперше розкрила останні слова музиканта

Реклама
07:31

Оперного співака знайшли понівеченим у своєму будинку: заарештували сина

07:00

Президент Фінляндії зробив заяву про припинення війни в Україні

07:00

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік КоняВідео

06:22

Дружина популярної голлівудської акторки вагітна: "Малюк на підході"

06:15

Є кілька дат у грудні: коли потрібно спалити лавровий листок і що це принесеВідео

06:10

Переговори в глухому куті. Що далі?Погляд

05:50

Зірвуть справжній куш: трьом знакам зодіаку доля подарує феєричне багатство

05:30

Снігопади, ожеледиця та туман: названо регіони, які накриє зимовий шторм

05:10

"Проплачена історія": наречена Дмитра Кулеби жорстко відповіла на нападки

04:28

"Розпад цілком реальний": Тука сказав, чому Заходу не варто рятувати Росію

04:02

Влупив майже 7-бальний шторм: як довго "труситиме" посилена магнітна буря

03:43

Пʼять знаків зодіаку ось-ось казково розбагатіють: до кого йдуть великі гроші

03:07

Картопля звариться вдвічі швидше: простий трюк, який знають одиниці

02:28

Кримінальний мікрорайон Харкова, який оминає навіть поліція: справжня історія локаціїВідео

01:59

Розкол між Трампом і Європою зростає: Кремль уже рахує бонуси — CNN

01:33

Які авто найменше втрачають у ціні при перепродажі - визначено 10 моделей

00:51

Перехід ЗСУ на корпуси завершено: Сирський розповів, що змінилося у війську

09 грудня, вівторок
23:51

Зеленський зробив заяву щодо призначення нового керівника ОП: розкрито подробиці

23:45

Кінець бойкоту: які види спорту дозволять атлетам РФ виступати під своїм прапором

23:12

"У нас немає сил": Зеленський зробив заяву про "обмін" Донбасу та назвав дати виборів

Реклама
22:09

Тарас Тополя несподівано заговорив про романтику: "Я не з тих"

21:54

Пробіг не вирок: ТОП-5 седанів із дизельними двигунами, які не підведуть

21:36

Ігор Коломойський неодноразово пропонував забезпечити конвойну службу автомобілями, - адвокат

21:33

Зеленський готовий провести вибори під час війни, але є умова: що сказав президент

21:28

Зрадниця Ані Лорак показала дорослу доньку-копію на тлі свого будинку

21:19

Українська балістика в дії: Зеленський зробив заяву, яка не сподобається ворогу

21:04

"Утримання недоцільне": Сирський зробив важливу заяву про Покровськ

20:27

Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

20:17

Омолодження старих плодових дерев: три прості кроки, які повернуть врожайністьВідео

20:07

"Ми готові збивати ворожі дрони": президент Румунії зробив заяву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
НапоїЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти