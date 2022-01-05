Євросоюз звернувся до влади Казахстану на тлі масових протестів

Євросоюз відреагував на протести в Казахстані / Reuters

Євросоюз закликав всі сторони в Казахстані уникати ескалації і насильства. Там також заявили, що уважно стежать за ситуацією в країні, йдеться в заяві представника зовнішньополітичної служби Союзу.

"Ми закликаємо всіх, кого це стосується, діяти відповідально і стримано і утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації насильства. Визнаючи право на мирні демонстрації, ЄС очікує, що вони залишаться ненасильницькими і уникатимуть будь-якого підбурювання до насильства", - йдеться в заяві.

Крім цього, ЄС закликає владу поважати фундаментальне право на мирний протест і пропорційність у застосуванні сили при захисті своїх законних інтересів безпеки і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань.

"Розраховуємо на те, що Казахстан виконуватиме свої зобов'язання, включаючи свободу преси та доступ до інформації в Інтернеті та офлайн", - зазначено в повідомленні.

Євросоюз також відзначає лише мирне врегулювання ситуації за допомогою інклюзивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами і поваги до основних прав громадян.

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Протести в Казахстані - що сталося

У Казахстані протести були викликані підвищенням ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі і підвищенням цін на газ.

Через масові акції протесту президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07: 00, воно триватиме з 5 по 19 січня. Також режим НС діятиме в Мангістауській області.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

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