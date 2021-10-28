Facebook змінює назву на Meta / соцмережі

Американський мільярдер Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook.

Відтепер компанія матиме назву Meta.

За словами Цукерберга, назва Meta має відображати новий напрямок, в якому планує працювати компанія.

"Це створення так званого метавсесвіту. Компанія збирається створювати власні продукти віртуальної і доповненої реальності, а також розумні окуляри", - сказав Цукерберг під час відеопрезентації.

За словами Цукерберга, метавсесвіт - це наступна еволюція соціальних зв'язків.

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"Бачення нашої компанії - допомогти втілити в життя метавсесвіт, тому ми змінюємо назву, щоб відобразити нашу прихильність цьому майбутньому", - йдеться на оновленому сайті компанії.

При цьому, ребрендинг компанії не відіб'ється на назві соціальної мережі Facebook та інших продуктів.

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Нагадаємо, 4 жовтня, в Facebook, Instagram, Tiktok і WhatsApp стався серйозний збій. Всі сайти одночасно перестали працювати. Деякі користувачі повідомляють про збій в роботі YouTube. Також не працювала кріптобіржа Coinbase.

ЗМІ повідомляють, що дані 1,5 мільярда користувачів Facebook були продані в даркнеті.