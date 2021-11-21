Футболіст збірної України забив два голи за 60 секунд і створив сенсацію

Артем Довбик / Reuters

Футболіст збірної України і нападник Дніпра-1 Артем Довбик оформив один з найшвидших дублів в історії Прем'єр-ліги України.

Футболіст збірної в матчі 15-го туру УПЛ забив у ворота Олександрії два голи з інтервалом в 67 секунд.

На 27 хвилині гри 24-річний форвард точно реалізував пенальті, перегравши Олега Білика.

А через 60 секунд ефектно замкнув контратаку господарів.

Всього в інтервалі двох хвилин в УПЛ два голи забивали 15 разів.

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Відзначимо, що зустріч Дніпра-1 і Олександрії завершилася з рахунком 3:1. У господарів окрім Довбика голом відзначився Сергій Логінов. У гостей на 19-й хвилині м'яч забив Владислав Бабогло.

Артем Довбик також приніс збірній Україні перемогу у матчі проти Боснії у відборі за вихід в плей-офф чемпіонату світу в Катарі.

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