Де відпочиватимуть українці взимку: названі найпопулярніші туристичні напрямки

У яких країнах відпочиватимуть українці взимку / Reuters

У порівнянні з показниками 2020-го, коли сфера туризму перебувала в анабіозі, цієї зими українці помітно активізувалися. Станом на жовтень, туристи вже забронювали вдвічі більше турів: 24 975 заявок на сезон 2021 – 2022 проти 12 557 заявок 2020 – 2021 року.

Про це свідчать дані внутрішньої статистики Join UP!. Розповідаємо, які 5 напрямків є найпопулярнішими серед наших земляків та скільки доведеться заплатити за тур у представлені країни.

5 найпопулярніших зимових напрямків:

Єгипет,

Туреччина,

Греція,

Об'єднані Арабські Емірати,

Іспанія.

Стабільно в п'ятірці лідерів залишається Єгипет, який щорічно займає першу сходинку / Pixabay

В цілому, за даними Join UP! станом на жовтень 2021 року вже 59 499 туристів забронювали тури на період з 1 жовтня 2021 року по 30 березня 2022 року. Минулого року таких було майже вдвічі менше: 32 498 осіб.

Втім, показників допандемічного 2019 досягти ще не вдалося. У компанії нагадують, що тоді було заброньовано 79 819 турів за аналогічний проміжок часу.

Водночас, як зазначають у пресслужбу туроператора, цінова ситуація на туристичному ринку не рівномірна. Ті країни, яким вдалося не закривати кордони, змогли залучити більшу кількість туристів, оскільки доступних альтернатив не залишалося. Як результат, попит зростав і, наприклад, в Єгипті мінімальна ціна за тур (на 7 ночей при розміщенні у двомісному номері) за останні 3 роки зросла:

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у 2019 – 2020 році – ціна становила 200 доларів;

у 2020 – 2021 – до 220 доларів;

зараз за аналогічний період доведеться заплатити 240 доларів.

В той самий час, в цьому сезоні стільки ж коштує аналогічний відпочинок у Греції. А деякі напрямки, наприклад, Туреччина, зберігає ціни на одному рівні. Тут мінімальна вартість вже протягом двох років становить 180 доларів.

Нагадаємо, що 9 листопада ЄС оновив "зелений список" країн для туристів. Україна до нового переліку вже не потрапила. Однак остаточне рішення про те, чи пускати українських туристів, кожна країна приймає індивідуально.

Мандрівникам не потрібно засмучувати, адже виїхати є куди. Так, Латвія, Греція, Франція, Словаччина, Кіпр, Естонія, Швеція, Хорватія, Чехія, Данія, Австрія, Бельгія, Іспанія, Ірландія та Нідерланди оголосили, що не закриватимуть свої кордони для громадян України.