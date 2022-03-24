Генерал назвав причину відстрочки введення в Україну військ Білорусі

Колони, які були готові до наступу, а потім за наказом були відведені, генерал назвав правильним кроком з військової точки зору.
Вторгнення військ Білорусі в Україну, яке ймовірно було заплановано на 21 березня, було б передчасним кроком. Росія може використовувати армію Лукашенка пізніше для нанесення відволікаючого удару.
Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
"Роль білоруської армії холуйська і зрадницька. Я маю на увазі поведінку Лукашенка", - сказав він.
Колони, які були готові до наступу, а потім за наказом були відведені, генерал назвав правильним кроком з військової точки зору.
"З військової точки зору це не найкращий час для вторгнення в Україну з боку Білорусі. Якщо це трапиться, то тоді, коли зберуться резерви армії РФ, наприклад, для відволікаючого удару по столиці і одночасного зосередження сил на південних цілях", - додав Романенко.
читайте такожВ ООН звинуватили РФ у гуманітарній кризі в Україні і закликали припинити війнуТакож, за його словами, що питання повноцінної участі Білорусі у війні проти України неоднозначне. Адже частина громадян країни протестує проти цього, а на Лукашенка чиниться тиск із Заходу. Але разом з цим Білоруський диктатор стає все більш залежним від Путіна.
Нагадаємо, американський професор Еліот А. Коен заявив, що Україна виграє у війні з Росією і цій перемозі є багато доказів. Зокрема, відсутність у РФ прогресу на лінії фронту, що є лише половиною картини.
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