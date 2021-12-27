Генсек ООН закликав всі країни світу готуватися до нових пандемій

Антоніо Гутерреш / Reuters

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш переконаний, що нинішня пандемія коронавірусу COVID-19 не буде останньою для людства і закликав готуватися до появи нових пандемій. Про це він написав на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter з нагоди Міжнародного дня протиепідемічної готовності.

"COVID - 19 буде не останньою пандемією, з якою зіткнеться людство. Реагуючи на нинішню кризу в галузі охорони здоров'я, нам необхідно готуватися до наступного", - написав Гутерреш.

Генсек ООН закликав приділити цьому питанню увагу та інвестиції, а також наголосив на необхідності забезпечення рівного доступу до вакцин.

"Лікування для всіх і скрізь-це єдиний спосіб подолати цю кризу. Нам потрібна справжня солідарність щодо вакцин-зараз", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що кількість жертв від COVID-19 у світі перевищивши 4,7 мільйона чоловік. Станом на 3 вересня у світі виявили понад 234,6 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

З початку пандемії найбільше хворих виявили в США-43 657 869.

Згідно з аналізом, за останній тиждень від коронавірусу в світі щодня вмирали приблизно до 8 тисяч осіб-тобто, в середньому 5 смертей в хвилину по всьому світу.