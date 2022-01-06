Глава Пентагону обговорив з Росією ситуацію біля українського кордону

США і Росія перевірили чергові переговори / Reuters

Керівництво міністерств оборони США і Росії провело телефонні переговори, під час яких торкнулися теми України. Зокрема, зниження військових ризиків поблизу її кордонів, йдеться в заяві прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

"6 січня Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III поговорив із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили зниження ризиків поблизу кордонів України", - йдеться в розміщеному на сайті Пентагону повідомленні.

Міністерство оборони Росії обмежилося заявою про те, що Шойгу і Остін в телефонній розмові "обговорювали питання безпеки, що представляють взаємний інтерес".

Переговори з Росією

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поговорив про Росію з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. За підсумками зустрічі він заявив, що Альянс готовий до діалогу із агресором. Також генсек назвав дату переговорів - цілком ймовірно, що вони відбудуться 12 січня.

Також раніше колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявити, що Україну і Грузію пора прийняти в Альянс і дати гарантії захисту союзників. Расмуссен додав, що Росія не може диктувати умови про нерозширення НАТО.

Нагадаємо, в США мають намір під час майбутньої серії переговорів з Росією підняти важливе питання вторгнення в сусідні країни. Також влада країни думає обговорити застосування хімічної зброї на іноземній території.​​​​

Читайте також: