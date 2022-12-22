glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Рік сім'ї і любові: астролог назвав небезпечні дати для весілля в 2023 році

22 грудня 2022, 16:45
Рік Кролика стане сприятливим для створення сім'ї та народження дітей.
Влад Росс, астролог, любовний гороскоп листопад-2022
2023 рік стане роком любові і сім'ї / колаж фото ua.depositphotos.com, Главред

2023 рік стане ідеальним для створення сім'ї та народження дітей. Найбільш затребуваними якостями стануть сексуальність, доброзичливість, гостинність, а також вміння кохати і вести мирні переговори. Про це в інтерв'ю Главреду розповів відомий астролог Влад Росс.

Водяний Кролик виведе на перший план м'якість, витонченість, творче начало і навіть магічні здібності.

Астролог переконаний, що люди, які не перебувають у стосунках, обов'язково зустрінуть свого супутника.

"У 2023 році емоційні взаємини між людьми вийдуть на перший план, витісняючи прагматичність. Тому рік сприятливий для створення або зміцнення сім'ї, зачаття і народження дітей, а також для романтичних знайомств", - говорить астролог.

Цей рік також стане сприятливим для розширення кола друзів.

Однак астролог застеріг, адже є і небезпечний період, який може обернутися плачевно для пари. Цим періодом стане 21 липня – 6 вересня.

"З 21 липня по 6 вересня буде статична і ретроградна Венера. У цей період не можна вступати в шлюб. Краще в цей період повертатися до своїх близьких і рідних, в тому числі можна повернутися до колишнього чоловіка або дружини", - сказав Влад Росс.

Вас також зацікавить:

гороскоп любовний гороскоп цікаві новини гороскоп 2023
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:13

Стабілізація не раніше літа: у Міненерго дали сумний прогноз щодо ситуації в енергетиці

17:00

Шикарне дерево простоїть багато років: як вибрати хорошу штучну ялинкуВідео

16:57

Кремль відчутно нервує: Пєсков закотив істерику через передачу Україні ЗРК PatriotВідео

16:51

Папарацці спіймали зірку Відчайдушних домогосподарок без макіяжу - як вона виглядає насправді

16:45

Рік сім'ї і любові: астролог назвав небезпечні дати для весілля в 2023 роціВідео

Реклама
16:37

"Безпідставні звинувачення": в Ірані закотили істерику через виступ Зеленського в Конгресі

16:30

Модні теплі сукні зима 2023 неймовірної краси, в яких затишно навіть в морозВідео

16:23

Снігові замети і сильні морози: синоптики розповіли, яким буде Новий рік в УкраїніВідео

16:15

Бен Стіллер розтікся в компліментах виступу Зеленського в Конгресі

15:59

"Гауляйтер" згорів живцем: у Каховці підірвали авто разом з колаборантом ШтепоюВідео

15:54

"Пугачову - вижили, Ротару - українка": у РФ заявили, що у них закінчилися зірки

15:32

У Повітряних силах розповіли, скільки ЗСУ потрібно часу, щоб освоїти ЗРК PatriotВідео

15:28

"Маленький нікчемний цар": в ОП потролили Путіна, який наслідує ЗеленськогоВідео

15:15

"Було отримано під час п'янки": Гіркін розкрив деталі поранення Рогозіна

15:13

Не додавайте 2 інгредієнта в салат: божевільний рецепт Оселедця під шубою на Новий рік 2023Відео

15:09

Jerry Heil екстрено госпіталізована під час концерту - співачка впала з великої висоти

14:44

"Любов у вині - вогонь у вогні": як варити глінтвейн правильноВідео

14:37

"Треба брати Київ, поки Зеленський не в Україні": пропагандистка Скабєєва закликає атакувати столицюВідео

14:32

Залп десятками крилатих ракет: РФ ударить по Україні 22 або 23 грудня - джерелоВідео

14:32

Улюблена невістка короля: Кейт Міддлтон отримала від Чарльза III новий титул

Реклама
13:56

"Америка продовжує свою лінію": у Путіна занили через візит Зеленського в СШАВідео

13:56

Україні дадуть зброю, а на РФ очікує поразка: Подоляк підбив підсумки візиту Зеленського до СШАВідео

13:51

Прикмети на 23 грудня: які 2 речі не можна робити, щоб не залишитися в бідіВідео

13:50

Гороскоп на 22 грудня 2022: Овнам - нестриманість, Близнюкам - натхнення, Рибам - економія

13:31

Більше ніколи не будете купувати в магазині: 2 найпростіших і смачних рецепти домашнього майонезуВідео

13:28

Подробиці вибуху в Донецьку: Рогозіна "вирахували" прикордонникиВідео

13:21

24 грудня телеканал 1+1 Україна стане доступний для всіх українців

13:06

Загоряння під час ремонту: у РФ загорівся горе-"авіаносець" Адмірал КузнєцовВідео

13:00

Гороскоп на завтра 23 грудня: Дівам - мистецтво, Ракам - робота, Терезам - романтикаВідео

12:59

У США є 3 моделі закінчення війни в Україні, дві з них відкинуті Зеленським - Washington Post

12:57

Favbet Foundation передав ЗСУ два мікроавтобуси

12:30

ЗМІ проаналізували, як реформа містобудування вплине на повноваження влади на місцях

12:29

Блищав на сцені і став одним з кращих розвідників: під Бахмутом загинув актор з "Чорного квадрата"Відео

12:16

РФ готує масштабний наступ: військовий експерт назвав напрямки і терміниВідео

12:15

"І собаку, і третього": Даша Кацуріна розповіла, які вимоги їй пред'являє Дантес

12:11

Чи витримає українська енергосистема нові ракетні удари ворогів: відповідь міністра енергетики

11:43

Макрон закрутив свою шарманку: у вступ України до НАТО не вірить, а "гарантії" просить і для РФ

11:38

Оля Полякова жорстко відповіла на чутки про своє розлученняВідео

11:32

Москва не виконує зобов'язання щодо Карабаху: Пашинян різко "наїхав" на РФВідео

11:03

"Україна відкрита до діалогу про мир": у РФ запустили фейк після зустрічі Зеленського з БайденомВідео

Реклама
10:49

ЗРК Patriot Україна - ще одна поразка РФ, вона втратить важелі для залякування і терору - КулебаВідео

10:48

Від чого псується батарея ноутбука: 7 порад, як не добити акумулятор "робочої конячки"

10:33

"Ситуація залишається важкою": у Києві немає альтернатив аварійним відключенням світла - чиновники

10:27

Від ЗРК Patriot до ракет для HIMARS: Резніков розповів про новий пакет допомоги США для ЗСУВідео

10:25

Гороскоп 2023: астролог назвав щасливчиків року Чорного Водяного КроликаВідео

10:20

День Анни Зимової: що не можна робити 22 грудня в день Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці

10:10

Чиновники затвердили триразове підвищення тарифів на світло у 2023: кого воно торкнетьсяВідео

10:06

"Виступив у ролі "листоноші Пєчкіна": Медведєв відвіз Сі Цзіньпіну послання від Путіна - ЗМІ

09:52

Кремль змирився з десятками тисяч убитих окупантів, але продовжить війну - ISWВідео

09:47

Скільки ЗСУ потрібно часу, щоб освоїти ЗРК Patriot: у Пентагоні назвали терміниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти