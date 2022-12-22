Рік сім'ї і любові: астролог назвав небезпечні дати для весілля в 2023 році

Рік Кролика стане сприятливим для створення сім'ї та народження дітей.

2023 рік стане роком любові і сім'ї / колаж фото ua.depositphotos.com, Главред

2023 рік стане ідеальним для створення сім'ї та народження дітей. Найбільш затребуваними якостями стануть сексуальність, доброзичливість, гостинність, а також вміння кохати і вести мирні переговори. Про це в інтерв'ю Главреду розповів відомий астролог Влад Росс.

Водяний Кролик виведе на перший план м'якість, витонченість, творче начало і навіть магічні здібності.

Астролог переконаний, що люди, які не перебувають у стосунках, обов'язково зустрінуть свого супутника.

"У 2023 році емоційні взаємини між людьми вийдуть на перший план, витісняючи прагматичність. Тому рік сприятливий для створення або зміцнення сім'ї, зачаття і народження дітей, а також для романтичних знайомств", - говорить астролог.

Цей рік також стане сприятливим для розширення кола друзів.

Однак астролог застеріг, адже є і небезпечний період, який може обернутися плачевно для пари. Цим періодом стане 21 липня – 6 вересня.

"З 21 липня по 6 вересня буде статична і ретроградна Венера. У цей період не можна вступати в шлюб. Краще в цей період повертатися до своїх близьких і рідних, в тому числі можна повернутися до колишнього чоловіка або дружини", - сказав Влад Росс.

Вас також зацікавить: