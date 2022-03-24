Гороскоп для Харкова: астро- і таропрогноз про те, коли в місті настане мир

Експерт розповіла, коли харків'яни повернуться додому.
Астролог і таролог Лілія Вікулова склала прогноз на зруйноване місто Харків.
За її словами, 26 березня Марс проходить Південний вузол - це кармічний удар з минулого.
"13,14 і 21 квітня Марс торкнеться Сонця і Місяця міста. Затемнення 30 квітня містить обмежуючий вплив Сатурна на карту міста. Але не містить вже Марс. А ось місячне затемнення 16 травня складне, Марс робить прихований конфлікт до Сатурна", - відзначила астролог і пояснила, що Сатурн - це військові, влада, режим, обмеження, холод. Марс - бої, вогонь, пожежі і т.п. Юпітер і Венера - добрі, захисні і миролюбні впливи.
читайте також"Україна перемагає у війні": американський професор навів низку доказів провалу армії ПутінаЗа розкладом на Таро, Харків зараз у дуже важкому становищі.
"10 мечів показує неможливість діяти. Березень - 8 чаш - це може говорити про вихід, виїзд людей. Квітень - Лицар і Король пентаклей: якась пропозиція, якесь рішення на рівні глав і правителів, а також прагнення встановити порядок і стабільність. Травень - ще складніше поєднання карт: небезпека від води або жінки (тут незрозуміло, але небезпека зберігається). Червень, липень, серпень вже йдуть хороші поєднання карт, особливо липень-серпень. Повернення, мир, зв'язки", - додала таролог.
Таким чином, згідно з прогнозом Вікулової харків'яни можуть сподіватися на порівняно швидке врегулювання справ. Зокрема, на липень-серпень, коли, ймовірно, можна буде повертатися додому.
Нагадаємо, Викулова склала прогноз для Вінниці на 2022 рік.
Читайте також:
- Коли закінчиться війна і додому повернуться біженці: астропсихолог назвала точну дату
- Коли в Україні закінчиться війна і помре Путін: астролог назвала дати
- Скільки триватиме війна в Україні: відомий таролог розповіла, коли настане мир
- Чи піде Росія ва-банк і чи безпечно залишатися в Україні-відповідь астролога