Гороскоп для Маріуполя: астролог розповіла про запеклі бої і назвала дату визволення міста

Гороскоп для України / reuters, pixabay

Українському Маріуполю найближчим часом буде дуже важко. Як каже астролог, поставлена мета для російських окупантів "вичистити все".

"Карти показують, що повністю є завдання вичистити все. Люди допомагають Маріуполю і намагаються протягнути руку допомоги. Закінчення бійні за Маріуполь у квітні поки не видно", - каже Яна Ezoterichka у своєму прогнозі для Маріуполя.

За її словами, є великі втрати з обох сторін.

"Але, Маріуполь звільнять і буде заклик до відповіді, суд. Це буде дуже важка перемога, але світ прийде. Людям, які там знаходяться, дуже важко. Можливо, це трапиться через 21 день. З середини травня буде велика допомога Маріуполю, і можливо в червні-липні буде відновлення. Все за одну ніч зміниться, але складно буде", - говорить астролог.

Фахівець зазначає, що влітку ще боротьба і опір спостерігається, але Маріуполь буде відновлюватися.

Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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