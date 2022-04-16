УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Гороскоп для Маріуполя: астролог розповіла про запеклі бої і назвала дату визволення міста

16 квітня 2022, 21:02

Влітку ще боротьба і опір спостерігається, але Маріуполь звільнять.

гороскоп, війна
Гороскоп для України / reuters, pixabay

Українському Маріуполю найближчим часом буде дуже важко. Як каже астролог, поставлена мета для російських окупантів "вичистити все".

"Карти показують, що повністю є завдання вичистити все. Люди допомагають Маріуполю і намагаються протягнути руку допомоги. Закінчення бійні за Маріуполь у квітні поки не видно", - каже Яна Ezoterichka у своєму прогнозі для Маріуполя.

За її словами, є великі втрати з обох сторін.

"Але, Маріуполь звільнять і буде заклик до відповіді, суд. Це буде дуже важка перемога, але світ прийде. Людям, які там знаходяться, дуже важко. Можливо, це трапиться через 21 день. З середини травня буде велика допомога Маріуполю, і можливо в червні-липні буде відновлення. Все за одну ніч зміниться, але складно буде", - говорить астролог.

Фахівець зазначає, що влітку ще боротьба і опір спостерігається, але Маріуполь буде відновлюватися.

Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

читайте такожПутіна чекає болісна смерть: мольфар передбачив підсумок війни в Україні

Читайте також:

viber
війна в Україні астролог гороскоп бої в Мариуполе Маріуполь
Реклама
Популярне
Погода на Великдень 2022: в Україні вдарять заморозки і різко похолодаєПогода на Великдень 2022: в Україні вдарять заморозки і різко похолодає Засипле снігом, вдарять морози і потеплішає до +19: якою буде погода в Україні в середині квітняЗасипле снігом, вдарять морози і потеплішає до +19: якою буде погода в Україні в середині квітня Католицька пасха 2022: дати і традиції святаКатолицька пасха 2022: дати і традиції свята Гороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустрічГороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустріч "Крейсер горить": флагман ЧФ Росії Москва отримав дві ракети та втратив хід"Крейсер горить": флагман ЧФ Росії Москва отримав дві ракети та втратив хід
Підтримайте Главред

Останні новини

21:25

Крейсер "Москва" був повітряним захистом РФ: обстріл міст України - це помста Кремля - Арестович

21:02

Гороскоп для Маріуполя: астролог розповіла про запеклі бої і назвала дату визволення містаВідео

20:47

"Мені соромно, що я хотіла дружби з тобою": Полякова жорстко звернулася до КіркороваВідео

20:41

Медведчук погодився на обмін: Марченко терміново звернулася до кума Путіна

20:37

Андрій Макаревич розповів, за що Путін ненавидить Україну: "Боюся, це тільки початок"

Реклама
20:24

Оркам з Кавказу влаштували вогняну пастку: морпіхи "покришили" окупантів на ДонбасіВідео

20:05

"Мінімум три роки": експерт назвав терміни припинення війни в Україні та озвучив вирішальну датуВідео

19:55

Рашисти пішли на штурм: ворог збирає ударний кулак для атаки на Донбасі - ГенштабВідео

19:23

Чому Росії не вдалося придушити Україну в один дотикПогляд

19:17

Без можливості внесення застави: суд відправив Медведчука під арештВідео

19:16

Уральських танкістів спалили разом з технікою: ЗСУ рознесли колону орків на ЧернігівщиніФотоВідео

19:12

Ксенія Мішина "відшмагала" Лукашенка в стилі Лідії Шефер: "Був відправлений збувати шкуру Путіну"Відео

19:11

Сценарій Донецька і Луганська: окупанти РФ у травні планують на Херсонщині "референдум" щодо "ХНР"Відео

19:10

"Прийшли до нас спеціально": Усик розповіла, що окупанти наробили в їхньому будинкуВідео

18:59

Match for peace #StopWarInUkraine: у Румунії пройде благодійний футбольний матч

18:46

Копійка до копійки: названі знаки, які мають найбільше шансів розбагатіти

18:44

Готовність тракторних військ: у Фінляндії висміяли ядерну загрозу РФВідео

18:23

Затримання Медведчука: Зеленський розповів, на кого можуть обміняти кума ПутінаВідео

18:08

Треба не чекати ядерного удару від РФ, а бити по її економіці, щоб і думок таких не було - ЗеленськийВідео

18:05

Експерт пояснив, чи можливо заздалегідь дізнатися про підготовку Путіним ядерного удару по Україні

Реклама
17:59

Після викриття злочинів армії Путіна переговори з РФ зайшли в глухий кут - ЗеленськийВідео

17:51

"Це дурниця": у Чехії жорстко відповіли на брехню і погрози РФ через постачання зброї УкраїніВідео

17:47

Україна і Росія можуть підписати два документи: Зеленський розкрив подробиціВідео

17:35

"Братні народи" для Папи Римського, або Як Україну у Ватикані примушують до миру з РосієюПогляд

17:28

Прикмети на 17 квітня: що не можна робити у Вербну неділю і як не потрапити в бідуВідео

17:27

Олексій Арестович. Як працює механізм "зради"Відеоблоги

17:23

Вимагають здачі українських військових: Зеленський зізнався, що насправді відбувається в МаріуполіВідео

17:20

Вантаж 200 для Пітера: ЗСУ ліквідували генерал-майора, засткомандуючого 8-ю армією РФВідео

17:14

Битва на Донбасі може вибухнути найближчими днями: США прискорять постачання боєприпасів для ЗСУВідео

17:05

Ексочільник МЗС назвав два фактори, через які Кремль приречений програти у війніВідео

16:55

"Він дуже жорстокий був": жінка розповіла, як її по-звірячому зґвалтував 19-річний окупантВідео

16:49

ФСБ затримала бойовика Басуріна за зрив планів хіматаки в Маріуполі - ГУРВідео

16:43

Житомирська траса: міст біля Стоянки відкриють незабаром, в ОП показали відео

16:20

Нептун тримає в страху флот РФ: у США оцінили потоплення ЗСУ крейсера МоскваВідео

16:13

Смачний хліб без випічки на Великдень 2022 з секретною начинкою: неймовірно простий рецептВідео

16:12

Привітання з Великоднем: душевні картинки і листівки до світлого свята

15:55

Армія України трощить позиції окупантів РФ: масові удари допомагає наносити аеророзвідкаВідео

15:48

Штраф або 15 діб за порівняння СРСР і нацистської Німеччини: диктатор Путін підписав закон

15:45

Неймовірний рулет з лаваша з трьох інгредієнтів: смачніше не придумаєшВідео

15:26

Примирення замість засудження зла: чому бункерному діду досі вдається лякати ЗахідПогляд

Реклама
15:26

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

15:02

"Я одну професію змінила на нових 16": Нікітюк розповіла, як війна змінила її життя

14:42

Головна роль для крейсера Москва в захопленні Одеси: ЗМІ дізналися про розбиті ЗСУ плани РФВідео

14:27

Олексій Дурнєв поглумився над знищеним російським крейсером "Москва"

14:21

Католицька пасха 2022: дати і традиції свята

14:17

Разом пережили голод і бомбардування: бабуся евакуювалася з Маріуполя з півнем Тошею

13:52

Мобілізують наркоманів, дідів і повій: "друга армія світу" поповнилася елітними кадрамиВідео

13:52

Війна в Україні триватиме три роки, і це за оптимістичного сценарію – Андрій Ілларіонов

13:50

Гороскоп Таро на травень 2022 для вогняних знаків Зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівВідео

13:28

Війська РФ готуються до прориву на Донбасі: атака очікується після припинення дощів - ГайдайВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти