УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Гороскоп на завтра, 12 березня 2022: Ракам – вороги, Скорпіонам – труднощі, Левам - підказки інтуїції

11 березня 2022, 11:10

Астрологічний прогноз на 12 березня для кожного знака зодіаку.

гороскоп
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологічний прогноз на 12 березня 2022 розповість, кому зі знаків потрібно контролювати свої емоції, а кому не зациклюватися на минулих проблемах.

Гороскоп на березень 2022 розповість кому можна розраховувати на велике везіння, а кому доведеться докласти максимум зусиль, щоб досягти бажаного.

Гороскоп на завтра - Овен

У цей день Овнам варто утриматися від марнотратства і порожніх обіцянок. Також потрібно бути гранично уважними при роботі з документацією, намагайтеся не підписувати важливі папери. Найкраще зосередитися на вирішенні першочергових завдань.

Гороскоп на завтра - Тілець

Ваш настрій, може бути, не самим райдужним, проте не варто зриватися на близьких людях. Потрібно контролювати свої емоції і поведінку. Викиньте весь негатив з голови, і налаштуйтеся на позитив. Сьогодні слова можуть коштувати вам частини успіху.

читайте такожНереально пощастить з грошима в березні 2022: названі 5 щасливчиків гороскопу

Гороскоп на завтра - Близнюки

У цей день Близнюкам можна задуматися про майбутнє і скласти план дій для досягнення поставлених цілей. Не варто зациклюватися на своїх минулих проблемах. З упевненістю дивіться в майбутнє. У другій половині дня не залишайтеся на самоті.

Гороскоп на завтра - Рак

Сьогодні добрі справи для близьких людей і родичів обернуться вам сторицею в майбутньому. Також можна укладати довгострокові угоди. Не виключено, що колишні вороги звернуться до вас за підтримкою. З'явиться шанс налагодити відносини.

Гороскоп на завтра - Лев

Події цієї доби будуть підживлювати інтуїцію. Імпульс до неї подарує добра новина або приємний сюрприз, розмова з родичем або близьким другом. І минуле, і майбутнє можуть вишикуватися в ланцюг подій, показати істину.

Гороскоп на завтра - Діва

Для Дів це буде вельми приємний і позитивний день. Використовуйте цю енергію по максимуму. Робіть рішучі кроки, займайтеся улюбленою справою або просто якісно відпочиньте, провівши час в компанії близьких людей.

Гороскоп на завтра - Терези

Ви зможете втілити бажане, якщо проявите ініціативу і рішучість. Не варто пасувати перед труднощами, і удача перейде на вашу сторону. Побороти належить не тільки конкурентів і неприємності, але і свій власний страх.

читайте такожНеймовірна удача і солідний достаток: кому із знаків пощастить з грошима в рік Тигра

Гороскоп на завтра - Скорпіон

Не бійтеся труднощів. Якщо вони сьогодні будуть з'являтися на вашому шляху, це стане ознакою того, що ви рухаєтеся у вірному напрямку. Невдачі в одній сфері стануть підмогою до успіху в іншій.

Гороскоп на завтра - Стрілець

Можливо, що сьогодні у вас з'явиться необхідність в підтримці з боку близьких, друзів або колег. Не потрібно витрачати сили на даремні справи і конфлікти. Якщо вранці рішучості і мотивації буде хоч відбавляй, то до вечора від усього цього не залишиться і сліду.

Гороскоп на завтра - Козеріг

У цей день Козерогам потрібно перемістити фокус уваги на рідних і близьких людей і зміцнити сімейні зв'язки. А ось в спілкуванні з незнайомцями потрібно бути обережними. Від них можна очікувати неприємностей.

читайте такожГрошовий успіх, щастя в любові і міцне здоров'я: 5 знаків в списку везунчиків в рік Тигра

Гороскоп на завтра - Водолій

Сьогодні Водолії можуть зіткнутися з нерозумінням близької людини. Не виключено що на свою адресу ви почуєте критику і закиди, проте вам потрібно зберігати спокій і тримати емоції під контролем. Важливо розуміти, що одне необережне слово може здорово зіпсувати відносини.

Гороскоп на завтра - Риби

На горизонті можуть виникнути нові можливості: потрібно частіше прислухатися до свого серця, щоб не прогледіти їх. У відносинах з людьми варто очікувати більше фальші. Не варто сліпо довіряти кожному слову.

Читайте також:

viber
Близнюки Рак Терези Лев Стрілець Риби Водолій Овен Телець Діва Скорпіон Козеріг гороскоп 2022
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 8 березня 2022: Водоліям - небезпека на дорозі, Скорпіонам - випробування доліГороскоп на сьогодні, 8 березня 2022: Водоліям - небезпека на дорозі, Скорпіонам - випробування долі "Ядерної війни не буде": астролог розповів прогнози про війну в Україні"Ядерної війни не буде": астролог розповів прогнози про війну в Україні Війна Росії в Україні вигідна Китаю, або Як Путін за Піднебесну робить усю брудну роботуВійна Росії в Україні вигідна Китаю, або Як Путін за Піднебесну робить усю брудну роботу Евакуаційні поїзди 8 березня 2022 - розклад від "Укрзалізниці"Евакуаційні поїзди 8 березня 2022 - розклад від "Укрзалізниці" Психопат і нарцис: психотерапевт назвала єдиний спосіб зупинити ПутінаПсихопат і нарцис: психотерапевт назвала єдиний спосіб зупинити Путіна

Останні новини

14:15

Ексканцлер Німеччини Шредер зустрівся з Путіним на прохання України – ЗМІ

13:41

Найсмачніші пишні сирники з секретним інгредієнтом, які не розвалюються: рецепти за 10 хвилинВідео

13:41

Росіяни обстріляли Луцьк ракетами: кількість жертв зросла до чотирьохВідео

13:32

Зустріч Путіна і Зеленського: у Кремлі допустили саміт двох президентів і назвали умову

13:17

Що робити при хімічній атаці або аварії - поради, які допоможуть зберегти здоров'я

Реклама
12:58

Загарбники вже самі розуміють, що Київ їм не взяти – СБУ перехопила розмову росіян

12:44

Гороскоп для України на 11 березня 2022 року: чого чекати від шістнадцятого дня війни

12:41

"ЄС ще недостатньо змінився": прем'єр Словенії пояснив, чому Україні не дають членства

12:37

Кульгаве обґрунтування війни в Україні, або Чому російська пропаганда розрахована не дебілівПогляд

12:17

Путін не визначив мети війни проти України — директор ЦРУ розповів про авантюру РФ

12:11

Чим годувати улюбленця, якщо немає корму: поради по харчуванню для кішок і собак

12:00

Вагітна дівчина Маріанна з розбомбленого пологового у Маріуполі народила доньку

11:50

Ще й з трофеями: ЗСУ звільнили від росіян 5 міст в Чернігівської області

11:42

Загарбники з РФ вдарили ракетою Іскандер по житлових будинках у Баришівці під Києвом, є постраждалі

11:23

Енергоатом відмовляється від закупівлі ядерного палива в РФ

11:11

Росія може готуватися до нової атаки на Київ - Міноборони Британії

11:10

Гороскоп на завтра, 12 березня 2022: Ракам – вороги, Скорпіонам – труднощі, Левам - підказки інтуїції

10:54

Поїхав додому в труні: ЗСУ ліквідували танкового командира з Росії

10:20

Війна Росії проти України: з білоруських аеродромів за день вилітали до 20 літаків - CNN

10:17

Євросоюз не вводитиме санкції проти газу і нафти РФ – Орбан

Реклама
10:17

Політика санкційної миротворчості Заходу з тріском провалиласяПогляд

10:16

Домашні капці, пейджер та кип'ятильник: з чим Путін відправив воювати росіян в Україну

10:01

Більше 3 мільйонів клієнтів Укрпошти, незалежно від місцеперебування в Україні, можуть отримати соціальні виплати

10:00

Привітання з Днем землевпорядника 2022 – листівки та тексти прикольніФото

09:57

У Зеленського відреагували на ранкове бомбардування Дніпра, Івано-Франківська та Луцька

09:56

10 березня вдалося евакуювати більше 38 тисяч людей – Офіс Президента

09:41

Стали улюбленцями під час війни: як виглядають дружини українських політиків - Арестовича, Кіма, КличкаВідео

09:15

ЗСУ ліквідували офіцера російської армії, який до України бомбив мирних жителів у Сирії

08:32

Обіцяють амністію: Росія почала вербувати ув'язнених для війни в Україні

08:15

Чому Захід не дає Україні більш серйозних озброєньПогляд

07:40

Атака на Івано-Франківськ з повітря: окупанти вдарили по місту ракетамиВідео

07:36

Авіаудари біля житлових будинків і дитсадка, є загиблий - подробиці вибухів у ДніпріВідео

07:28

60-кілометрова колона окупантів під Києвом значно розосередилася - знімки із супутника

07:15

Коли і чим закінчиться війна в Україні: карпатська мольфарка розповіла про похмуре майбутнє Путіна

06:56

Росіяни без грошей застрягли за кордоном і змінили ставлення до вторгнення в Україну

06:37

Саркофаг брехні: що стане причиною смерті чекістського монстра ПутінаПогляд

06:33

Росія вдарила ракетами по Дніпру та Луцьку вперше з початку війниВідео

06:20

Вкрали капці, принтер і кухонний комбайн: ЗСУ знищили російських окупантів, які грабували людей

05:52

Нацгвардієць з відстані понад 1000 метрів знищив ворожого снайпера

05:27

Європейські лідери сказали "так" євроінтеграції України - Науседа

Реклама
05:07

Працюють ПС ЗСУ: окупанти недорахувалися 10-ти літаків та двох колон техніки

04:40

Загороджувальні загони стріляють у спину: ВС РФ ведуть сталінські та гітлерівські методи ведення війниВідео

03:27

На території Білорусі впав підбитий над Україною військовий літак РФ-очевидці

02:29

"Менше їжте російську пропаганду": у Зеленського прореагували на оприлюднений ЗМІ путінський ультиматум Україні

02:05

В Ізюмі чоловік побив мародерів, що обікрали його магазин

01:22

Окупанти не прорвалися до Чернігова, зосереджені на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька-Генштаб ЗСУ

00:47

Вантаж 200 для Брянська: ЗСУ знищили пілота-підполковника, який атакував мирні містаВідео

00:42

Продався росіянам за 40 тисяч гривень: у Харкові спіймали навідника агресорів

00:16

"Росія зазнає поразки. Але все більше людей гине": США і Європа не бачать кінця війни в Україні-Washington Post

00:06

Путін висунув Україні ультиматум: ЗМІ назвали головні умовиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти