УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

В Україні 93% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня - невакциновані

2 листопада 2021, 14:13

Станом на 1 листопада, рівень завантаженості ліжок з киснем у ковід-лікарнях становить 70,3%.

Лікарня
Коронавірус в Україні / Reuters

В Україні за минулий тиждень з більш ніж 34 тисяч осіб, які минулого тижня були госпіталізовані через COVID-19, 93,2% не отримали жодної дози вакцини від коронавірусу.

"Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 489 осіб, з яких 32 130, або 93,2%, не отримали жодної дози антикоподібної вакцини. Про це свідчать дані Інформаційно-аналітичної системи MedData за 25-31 жовтня 2021 року", – йдеться в повідомленні МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я нагадує, що штам Дельта, який зараз панує в Європі, заразніше і небезпечніше інших штамів.

В Україні, станом на 1 листопада, рівень завантаженості ліжок з киснем у ковід-лікарнях становить 70,3%.

читайте такожУ МОЗ розповіли, коли чекати спаду пандемії коронавірусу

Реклама

За минулу добу, 1 листопада, в Україні було зафіксовано 19 455 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіло – 2 955 693 людини; одужали – 2 454 737 осіб; летальних випадків – 68 727.

Як раніше повідомляли, Україна буде перебувати на піку захворювання коронавірусом ще протягом двох тижнів. Про це в понеділок, 1 листопада, заявив перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.

Червона зона в Києві може діяти протягом місяця. Ситуація буде залежати від рівня захворюваності на COVID-19. Якщо протягом 2-3 тижнів зафіксують менше число захворюваності і госпіталізацій, місцева влада запропонують вивести столицю з жорсткого карантину. Піку захворюваності на даний момент ще не було, заявив київський градоначальник Віталій Кличко.

Читайте також:

viber
МОЗ коронавірус в Україні вакцинація від коронавірусу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Пасажири висміюють Укрзалізницю: у поїздах з'явилася нова "послуга"Пасажири висміюють Укрзалізницю: у поїздах з'явилася нова "послуга" Прикмети на 21 листопада: що не можна робити в день Михайла і як не потрапити в бідуПрикмети на 21 листопада: що не можна робити в день Михайла і як не потрапити в біду Весна прийде на 2 тижні раніше: синоптик попередив про максимальні морози взимкуВесна прийде на 2 тижні раніше: синоптик попередив про максимальні морози взимку Чи є приправи, які можуть продовжити життя - відповідь вченихЧи є приправи, які можуть продовжити життя - відповідь вчених Херсонський двірник, який прославився на весь світ після чемпіонату з джиу-джитсу, повернувся додомуХерсонський двірник, який прославився на весь світ після чемпіонату з джиу-джитсу, повернувся додому
05:40

Смачний закусочний торт на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилин

05:30

Від горіхів до в'яленого м'яса: ТОП-20 здорових перекусів для офісу

05:18

Україну атакує потужний циклон: синоптик попередив про несподівану аномаліюВідео

05:05

Як переконатися, що яйця свіжі та ще 6 кухонних лайфхаків, які полегшать ваше життя

04:52

Медик пояснила, до чого призводить тіло повна відмова від цукру

Реклама
04:51

23 листопада церковне свято - День святого Георгія Побідоносця: заборони дня і душевні привітання

04:25

MARUV сплутали з Хюррем-султан в новому денс-відеоВідео

04:18

Newsader. Путін злякається, або Чому велика війна проти України малоймовірнаВідеоблоги

04:14

"Все рвоне": астрологиня назвала рік краху Росії

03:50

Справжнє джерело корисних речовин: 6 причин полюбити цвітну капусту

03:41

З чим їсти гречку для максимальної користі й смаку - відповідь дієтологаВідео

02:17

Вчені склали топ-3 звичок, які продовжують життя

01:56

У мережі з'явилося останнє фото Валерія Гаркаліна

01:55

Пенсіонерам в Україні з грудня збільшать виплати: на кого чекає надбавкаВідео

01:50

Користь чи шкода: вчені з’ясували, як кава і чай впливають на здоров’я людиниВідео

01:47

Захід готовий битися за Україну з Росією: у Міноборони оголосили про рішучий контрудар по МосквіВідео

01:14

Найкращі ідеї для облаштування балкона: як зробити простору зону з мінімальної площіФотоВідео

01:05

Як навести ідеальну чистоту в домі: 10 секретів правильного прибиранняВідео

00:38

Стрибнув на стіл і став зіркою Мережі: у Грузії кіт у прямому ефірі перервав політичне шоуВідео

00:12

Прикмети на 23 листопада: що не можна робити в день Георгія Побідоносця і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
22 листопада, понеділок
23:37

Північний потік-2 стане ударом по Німеччині: Україна попередила Берлін про наслідки запуску трубиВідео

23:18

Актор з найбільшою "чоловічою гідністю в світі" показав свій статевий орган в ефірі ранкового шоуВідео

23:04

Вони приносять біду і злидні: ніколи не даруйте такі подарункиВідео

22:58

Смертельна небезпека віялових відключень електрики: в Одесі можуть загинути люди на кисніВідео

22:41

Загроза вторгнення РФ в Україну: у Москві підтвердили маневри військ і вибухнули звинуваченнямВідео

22:30

Зарплата Зеленського виявилася нижчою, ніж у його прессекретаряВідео

21:46

Харківські патрульні масово звільняються з роботи: названа причинаВідео

21:40

Україна вирішила повністю "перекрити" кордони через гібридний удар Росії по ПольщіВідео

21:05

В Україні різко злетіли ціни на найпопулярніший овочВідео

20:57

Мігранти - атакують, а прикордонники Білорусі прикривають: Польща заявили про тактику нападу на кордонВідео

20:54

У грудні в Україні вдарить міцний мороз і завалить снігомВідео

20:30

Результат кадрових змін: ДП "Гарантований покупець" додатково заробив 200 млн грн від продажу "зеленої" електроенергії

20:04

Била по обличчю і тягала за вухо: на Волині вчителька фізики побила учняВідео

19:49

Крим - Україна і силова операція щодо півострову: у президента Болгарії пояснили різку заяву

19:47

Любовний гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - кардинальні зміни, Рибам - обманВідео

19:30

"I Alone Can Fix It": в чому трагедія українських президентівПогляд

19:22

В Україні злетять ціни на хліб до 35 гривеньВідео

19:14

Київ потрапив у ТОП-10 найбільш інстаграмних міст світуВідео

19:07

Гороскоп на завтра 23 листопада 2021: Левам – везіння, Дівам - великий скандал, Козерогам - віщі сниВідео

18:51

Шуфутинський запланував концерт у Києві після відвідин Криму: як його "зустрінуть" прикордонникиВідео

Реклама
18:51

Як в Новий рік 2022 догодити Тигру, щоб він приніс в будинок щастя і благополуччя

18:42

Бонус для Москви і до 100 млрд кубометрів газу до Європи: Україна поставила РФ умову щодо транзитуВідео

18:30

В Україні обрали королеву краси з інвалідністю

18:04

У Києві масово конфіскують автомобілі: хто залишиться без "чотириколісного друга" і чомуВідео

18:03

Синоптики здивували українців аномальною погодою наприкінці листопадаВідео

18:00

Аваков, Шустер та Комаровський зробили фото зі зброєю в руках: у Мережі бурхливо відреагували

17:59

Вінчання, раптове звільнення та несподівана крадіжка: прогноз на картах Таро для Дів на грудень 2021Відео

17:47

Машину розірвало на частини: у Львівській області в страшній аварії загинула 15-річна дівчинкаВідео

17:32

Вакцинація дітей від COVID-19: Комаровський попередив про небезпечну мутаціюВідео

17:31

Магнітні бурі в грудні 2021: прогноз найнебезпечніших днівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти