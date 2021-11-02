В Україні 93% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня - невакциновані

Коронавірус в Україні / Reuters

В Україні за минулий тиждень з більш ніж 34 тисяч осіб, які минулого тижня були госпіталізовані через COVID-19, 93,2% не отримали жодної дози вакцини від коронавірусу.

"Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 489 осіб, з яких 32 130, або 93,2%, не отримали жодної дози антикоподібної вакцини. Про це свідчать дані Інформаційно-аналітичної системи MedData за 25-31 жовтня 2021 року", – йдеться в повідомленні МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я нагадує, що штам Дельта, який зараз панує в Європі, заразніше і небезпечніше інших штамів.

В Україні, станом на 1 листопада, рівень завантаженості ліжок з киснем у ковід-лікарнях становить 70,3%.

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За минулу добу, 1 листопада, в Україні було зафіксовано 19 455 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіло – 2 955 693 людини; одужали – 2 454 737 осіб; летальних випадків – 68 727.

Як раніше повідомляли, Україна буде перебувати на піку захворювання коронавірусом ще протягом двох тижнів. Про це в понеділок, 1 листопада, заявив перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.

Червона зона в Києві може діяти протягом місяця. Ситуація буде залежати від рівня захворюваності на COVID-19. Якщо протягом 2-3 тижнів зафіксують менше число захворюваності і госпіталізацій, місцева влада запропонують вивести столицю з жорсткого карантину. Піку захворюваності на даний момент ще не було, заявив київський градоначальник Віталій Кличко.

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