Йдуть важкі випробування і нова битва: названо найнебезпечніші дні у війні - гороскоп для України

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Ситуація в липні в Україні може бути дуже важкою. Другий місяць літа, ймовірно, стане одним з найскладніших в ході повномасштабної війни.

Як повідомляє астролог і астропсихолог Лариса Гресь, ситуація буде напружена до межі в плані військових дій.

Астролог зазначає, що період напруги в липні під силу зупинити тільки переговорами.

"Завдяки переговорам намітиться стагнація військового конфлікту. Велика ймовірність, що липень - нова точка відліку не тільки у війні, але і в історії нашої держави", - говорить астролог, передає Телеграф.

Крім того, астролог попередила, що і липень, і серпень будуть складним періодом для політичних еліт України.

"Якщо говорити конкретно про Україну, то липень місяць може бути руйнівним для країни. Архіскладним періодом липень буде і для президента України. І пов'язано це буде не тільки з зовнішніми ситуаціями, але з подіями всередині країни", - розповіла астролог.

Так, зірки обіцяють три періоди в житті Володимира Зеленського, які можуть кардинально її поміняти:

8-13 липня,

17-21 серпня,

6-10 жовтня.

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Астролог зазначає, що серпень і вересень можуть принести багато змін, а ситуація стане приймати якийсь дивний хід.

"Є ймовірність виникнення багатьох речей і подій, які нам буде складно як зрозуміти, так і прийняти. З жовтня наше життя почне набувати іншого формату, іншого сенсу, нам доведеться будувати наш світ заново", - підсумувала Гресь.

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